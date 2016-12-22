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Лавров вспомнил «Алису в Стране чудес» из-за обвинений в адрес России
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Лавров вспомнил «Алису в Стране чудес» из-за обвинений в адрес России
Политика, 21:01
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Лавров вспомнил «Алису в Стране чудес» из-за обвинений в адрес России
Глава МИДа призвал Запад не использовать подход «расследование продолжается, но вы уже виновны», приведя в качестве примеров «дело Сергея и Юлии Скрипаль» и расследование гибели малайзийского «Боинга»
Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил обвинения стран Запада в адрес Москвы с поведением героев произведения «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Такое мнение он высказал в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Лавров отвечал на вопрос, может ли российский президент Владимир Путин гарантировать президенту США Дональду Трампу невмешательство России в промежуточные выборы в Соединенных Штатах. Министр подчеркнул, что Москва «предпочитает факты».

«Мы не можем с пониманием дела обсуждать то, что построено лишь на догадках, highly likely (весьма вероятно. — РБК), как это было в расследовании дела [об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль] в Солсбери», — сказал глава МИДа, добавив, что предъявление обвинения требует расследования (цитата по ТАСС).

«Я люблю Льюиса Кэрролла, но не считаю, что логика королевы, которая говорила: «Сначала казнь, суд потом!», должна преобладать», — пояснил Лавров. «Как мы видим сегодня, президентские выборы в США, Brexit, «дело Скрипалей», расследование крушения малайзийского «Боинга» — все это построено на заявлениях «расследование продолжается, но вы уже виновны», — отметил глава российского МИДа.

В середине июня Лавров называл «бесперспективными» попытки повлиять на позицию России в вопросах внутренней и внешней политики. Министр подчеркивал, что страна «при любом развитии событий» может обеспечить суверенитет и защитить права своих граждан.


 

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Сергей Лавров , Сергей Скрипаль , малайзийский Boeing
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