СК заявил о давлении на следствие по делу Е.Урлашова

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин отверг обвинения в политическом характере дела ярославского мэра Евгения Урлашова, который подозревается в вымогательстве, и заявил о давлении на следствие.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Некоторые политические деятели, не разобравшись в сути дела, пытаются публично оказать давление на следствие, вынуждая нас предъявить обществу весомые основания или доказательства причастности мэра города Ярославля Урлашова к совершению преступления", - цитирует В.Маркина пресс-служба ведомства.

"Хотя, конечно, это и не в интересах следствия, некоторые из этих доказательств уже представлены, а некоторые мы представим в ближайшее время", - пообещал представитель СК.

В.Маркин сообщил, что в распоряжении следователей имеются записи, на которых видно, как Е.Урлашов пишет размер суммы, требуемой от бизнесмена в виде "отката". У СК также есть аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого мэр требует надавить на коммерсанта, не желающего платить этот "откат".

"Или видео обыска в квартире Урлашова, во время которого было найдено 500 тыс. долларов США. И это при его ежемесячной зарплате как мэра в 100 тыс. рублей, и до избрания на этот пост он как предприниматель декларировал годовой доход в сумме 130 тыс. рублей", - отметил В.Маркин.

"Кстати, об очередных обвинениях в политическом заказе. Предлагаю внимательнее послушать переговоры Евгения Урлашова, которые уже появились в прессе, где он сам объясняет, зачем ему понадобились такие деньги. Из контекста переговоров видно, что уж точно не для улучшения инфраструктуры города", - сказал представитель СК.

В заключение В.Маркин заверил, что все упомянутые доказательства будут проверены и следствие ведется в строгом соответствии с УПК.

Ранее сам Е.Урлашов, а также ряд известных оппозиционных политиков заявили о заказном характере дела против мэра Ярославля. Отметим, что Е.Урлашов, ставший градоначальником в апреле 2012г., позднее отказался сотрудничать с "Единой Россией" и не вошел в партийный список на выборах в областную думу, после чего "ЕР" обрушилась на него с критикой.

Напомним, Е.Урлашова задержали в ночь на 3 июля. Мэра обвинили в вымогательстве взятки в сумме 14 млн у местного бизнесмена в качестве "отката" от средств, которые были уплачены за проделанные в городе работы.

Е.Урлашов категорически отрицает предъявленные обвинения. Предполагаемая жертва - муниципальный депутат ярославской думы от "Единой России", директор строительной компании "Радострой" Сергей Шмелев.