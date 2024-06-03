Возглавлявшая Липецк пять лет Уваркина уйдет с поста мэра
Мэр Липецка Евгения Уваркина уходит со своего поста и займет должность заместителя губернатора, на которой будет курировать проектный офис по национальным проектам. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, ее основной задачей станет привлечение федерального ресурса на реализацию президентских поручений.
«Это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства». — уточнил Артамонов.
Уваркина возглавляла Липецк на протяжении пяти лет. За это время власти города под ее руководством провели благоустройство скверов и парков, ремонты и строительство школ, культурных пространств и библиотек, а также начали реконструкцию очистных сооружений, рассказал губернатор.
Уваркина родилась в 1974 году. В 2001 году она стала соучредителем и директором «Трио ХХI», основной деятельностью которой является оптовая торговля сахаром и зерном по России. В 2003 году создала с партнерами сельскохозяйственное предприятие «Агрофирма Трио». На 2016 год общая площадь обрабатываемой почвы ГК «Трио» составляла 105 тыс. га.
В 2014–2019 годах была членом Общественной палаты России, где возглавляла комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. В 2016 году Уваркина окончила Липецкий эколого-гуманитарный институт по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2019 году Уваркина стала мэром Липецка, а в 2023 году вошла в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления.
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