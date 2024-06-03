Власти Киева запретили проводить акцию в поддержку ЛГБТ в метро
Власти Киева не согласовали проведение марша ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено) в метро, сообщили в Киевской городской гражданской администрации (КГГА). Ведомство попросило организаторов мероприятия выбрать другое место из соображений безопасности.
В случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов, подчеркнули киевские власти.
Издание «Страна» ранее писало, что марш должен был состояться 16 июня. В нем могло бы принять участие не более 500 человек. Последний раз подобное мероприятие проводилось в Киеве в 2021 году.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник отметил, что Киевский метрополитен — это объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры, а также территория повышенного риска из-за ограниченности пространства и большого пассажиропотока. В частности, метрополитен неоднократно использовался в качестве убежища.
В департаменте молодежи и спорта КГГА отметили, массовые мероприятия во время действия военного положения на Украине могут проводиться только при условии обязательного соблюдения всех требований мер безопасности, законодательства страны в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения и требований правил благоустройства Киева.
В конце мая метрополитен города сообщил об увеличении интервалов движения поездов примерно на одну минуту не в часы пик и 45 секунд в часы пик на фоне нехватки работников. В частности, число сотрудников сократилось из-за мобилизации: в ВСУ призвали примерно 7% работников киевского метрополитена.
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