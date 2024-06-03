Землетрясение магнитудой 5,6 произошло вблизи японской префектуры Исикава

Землетрясение в районе 6:30 утра (0:30 мск) произошло неподалеку от японской префектуры Исикава в центральной части острова Хонсю, передает NHK со ссылкой на Национальную метеорологическую службу страны.

Эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Опасности возникновения цунами нет, однако толчки все же могут вызвать «некоторые изменения уровня моря вдоль побережья», уточняет служба.

В начале января 2024 года в районе префектур Хироси и Исикава произошло мощное землетрясение, которое привело к разрушению порядка 50 тыс. домов и гибели более 240 человек. Больше других пострадал от землетрясения город Судзу. Эпицентр тогда также находился в районе полуострова Ното. Подземные толчки достигали магнитуды 7.