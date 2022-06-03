В ДНР и ЛНР заблокировали Viber
Власти ДНР временно ограничили работу мессенджера Viber на территории республики, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Об этом сообщается на сайте Мининформации.
«Мы фиксируем все больше случаев использование данного сервиса не просто в противоправных целях или в целях информационной и психологической войны, но и для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населенным пунктам», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что в последнее время гражданскую инфраструктуру связи все чаще используют в военных целях благодаря «попустительству» или «негласному содействию» владельцев сервисов.
Власти республики предложили жителям перейти на более доверенные сервисы, которые не используются как часть военной инфраструктуры.
Правительство ЛНР также временно заблокировало Viber в республике. Решение обосновывается «защитой информационного пространства Луганской Народной Республики».
Министр связи и массовых коммуникаций республики Олег Фетисов отмечал, что использование сервиса в военных целях «не подлежит игнорированию с нашей стороны».
Россия 21 февраля признала суверенитет ДНР и ЛНР в соответствии с их Конституциями в границах Донецкой и Луганской областей.
Спустя несколько дней, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал в том числе защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей.
Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипотношения с Россией.