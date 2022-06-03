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В ДНР и ЛНР заблокировали Viber

В ДНР и ЛНР временно заблокировали мессенджер Viber
В Мининформации ДНР объяснили временную блокировку Viber необходимостью защитить жизнь и здоровье местных жителей
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Власти ДНР временно ограничили работу мессенджера Viber на территории республики, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Об этом сообщается на сайте Мининформации.

«Мы фиксируем все больше случаев использование данного сервиса не просто в противоправных целях или в целях информационной и психологической войны, но и для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населенным пунктам», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в последнее время гражданскую инфраструктуру связи все чаще используют в военных целях благодаря «попустительству» или «негласному содействию» владельцев сервисов.

Власти республики предложили жителям перейти на более доверенные сервисы, которые не используются как часть военной инфраструктуры.

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Правительство ЛНР также временно заблокировало Viber в республике. Решение обосновывается «защитой информационного пространства Луганской Народной Республики».

Министр связи и массовых коммуникаций республики Олег Фетисов отмечал, что использование сервиса в военных целях «не подлежит игнорированию с нашей стороны».

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Россия 21 февраля признала суверенитет ДНР и ЛНР в соответствии с их Конституциями в границах Донецкой и Луганской областей.

Спустя несколько дней, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал в том числе защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипотношения с Россией.

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