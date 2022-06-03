Парламентские партии отчитались о росте пожертвований от физлиц

Думские партии отчитались о доходах за 2021 год, когда прошли выборы, — и все, кроме «Единой России», отметили рост поступлений от физлиц. Это может быть связано с меньшим контролем за такими пожертвованиями, говорят эксперты

Геннадий Зюганов на съезде Союза коммунистический партий (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Почему выросли переводы от физических лиц

Пожертвования парламентским партиям от физических лиц в 2021 году выросли суммарно на 64%, следует из сводных финансовых отчетов партий, опубликованных на сайте ЦИК.

Значительный рост поступлений частных пожертвований зафиксировали КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Исключение составляет «Единая Россия» — она стала единственной партией в Госдуме, доход которой по этой статье снизился: если в 2020 году физлица пожертвовали ей 111,6 млн руб., то в 2021-м — 100,3 млн руб.

Лидером по поступившим средствам от физлиц стали «Новые люди» — за прошедший год партия получила 485,7 млн руб., увеличив показатель на 305 млн по сравнению с 2020 годом. Далее следует КПРФ: граждане перевели ей 211,7 млн руб. — что в восемь раз больше, чем в 2020-м (24,9 млн). Третьей по сумме пожертвований граждан стала «Справедливая Россия — За правду», которая получила 138,5 млн руб. — партия сумела собрать почти в шесть раз больше. Менее других парламентских партий от физлиц получила ЛДПР, хотя и у нее этот показатель вырос, — 11,9 млн руб. против 2,5 млн руб. в 2020 году.

Сколько всего получили политические партии в 2021 году Лидером по доходам традиционно является «Единая Россия». В 2021 году поступления в ее бюджет составили 10,4 млрд руб. Совокупный доход КПРФ — 1,8 млрд руб., партии «Справедливая Россия — За правду» — 1,7 млрд руб. ЛДПР отчиталась о поступлении почти 1,6 млрд руб., «Новые люди» — 635 млн руб.

Традиционно партии собирают больше средств, в том числе и от физических лиц, в годы выборов — это связано с необходимостью расходов на ведение избирательных кампаний, пояснил РБК электоральный юрист Роман Смирнов. 2021 год был годом парламентских выборов, по итогам которых в Думу прошли пять партий, в том числе «Новые люди», набравшие 5,32% голосов.

При этом физические лица в 2021 году пожертвовали на партийные нужды меньше, чем перед выборами в Думу 2016 года. Тогда, согласно сводным финансовым отчетам, КПРФ получила 311 млн руб. от граждан (на 100 млн руб. больше, чем в 2021-м), «Единая Россия» — 154,7 млн руб. (на 54 млн больше), ЛДПР — 19 млн руб. (на 7,2 млн больше), «Справедливая Россия» — 155,7 млн (на 17 млн больше).

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Падение пожертвований в 2021 году по сравнению с 2016-м можно объяснить снижением доходов населения из-за пандемии коронавируса, считает Смирнов. «Доходы упали и у физических лиц, и у юридических. Поэтому тратить их дополнительно на какую-то волонтерскую, общественную деятельность, в том числе политические проекты, многие не считали возможным», — сказал он.

В целом, согласно отчетам ЦИК, с 2017 года количество поступлений от физических лиц в пользу парламентских партий растет. Ежегодно, например, росла сумма пожертвований КПРФ: если в 2017 году она составляла 11 млн руб., то в 2018-м — 16 млн руб., в 2019-м — 18,7 млн руб., в 2020-м — почти 25 млн руб.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в разговоре с РБК объяснил увеличение пожертвований ростом поддержки партии. «Наша программа находит поддержку и среди физических лиц, и среди представителей малого и крупного бизнеса. Часто люди не готовы вступать в партию, компании не могут открыто демонстрировать поддержку, но поддержать хотят, поэтому жертвуют», — отметил он.

РБК направил запросы в пресс-службу ЕР, ЛДПР, партий «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

По словам Смирнова, пожертвования от физических лиц всегда находятся под меньшим контролем, чем юридических, и влекут за собой меньше рисков для партии. Этим может объясняться их рост: «Юридические лица — это всегда большая отчетность, проверки, аудит. В последнее время внимание к тратам политических партий со стороны как ЦИК, так и правоохранительных органов повысилось — стали контролировать не только материнские компании, но и другие связи», — отметил он.

Привлечение физических лиц к спонсированию партий может быть уходом от рисков, однако такое финансирование сложнее организовать из-за гораздо меньших средних сумм пожертвований, оговорился Смирнов. С этим согласен политолог Павел Склянчук. Пожертвования партиям от физлиц на первый взгляд кажутся более «народными», отметил он. «Однако если посмотреть не на их количество, а на средний размер взносов, то видно, что жертвуют либо очень богатые люди, либо политтехнология, когда настоящий спонсор желает остаться неизвестным», — сказал Склянчук.

Какие структуры выступили основными спонсорами

Крупнейшими спонсорами «Единой России» стали два фонда поддержки регионального сотрудничества — Тюменский и Хабаровский. В 2021 году они перечислили 60 млн руб. и 53 млн руб. соответственно. В 2020 году Тюменский фонд пожертвовал партии власти 4,2 млн руб., и тогда в числе жертвователей, согласно отчету ЦИК, Хабаровского фонда не было. Еще 17 фондов регионального сотрудничества разных субъектов перечислили ЕР более 43 млн руб. каждый.

«Единая Россия» регулярно получает средства от фондов региональной поддержки и сотрудничества, отмечал ранее политолог Александр Пожалов. В них в 2015–2016 годах были преобразованы региональные фонды поддержки «Единой России». Структуры в прежнем виде аккумулировали средства региональных спонсоров и затем сами перечисляли эти деньги партии.

Почти все спонсоры КПРФ в 2021 году отличались от 2020 года. Самое крупное пожертвование коммунистам — 48,4 млн руб. — оформило акционерное общество «ВСК материально-техническое обеспечение», которое, по данным СПАРК, занимается оптовой торговлей оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (выручка 1 млрд руб.). Пожертвования размером 43 млн руб. сделали еще три компании — АО «Актив», ООО «Спектр» и ООО «Флагман».

Партия «Справедливая Россия — За правду» получила основные пожертвования от 15 различных «фондов содействия развитию гражданского общества и политической системы» (каждый пожертвовал по 43,3 млн руб.). Директором сразу нескольких из них являются Татьяна Пименова и Александр Федоров. Фонды зарегистрированы в Санкт-Петербурге.

Спонсором «Новых людей» является компания Faberlic — основатель партии Алексей Нечаев ранее был ее президентом. В 2021 году косметическая фирма пожертвовала 43,3 млн руб. Еще почти столько же перечислила компания «Дальневосточный коммерческий холодильник» и «Терминал Астафьева».

Сколько партии получили из бюджета

По закону «О политических партиях» ежегодную поддержку от федерального бюджета получают партии, набравшие более 3% голосов избирателей на последних выборах в Госдуму (для прохождения в нижнюю палату Федерального собрания им необходимо преодолеть барьер в 5% голосов). С 2016 года «цена за голос» составляет 152 руб.

Больше всего средств из бюджета получила «Единая Россия». Согласно отчету ЦИК, в 2021 году они составили 4,3 млрд руб. при общих поступлениях 10,4 млрд (41%).

КПРФ из федерального бюджета получила чуть более 1 млрд руб. при общем доходе в 1,8 млрд руб. (57,6%). Чуть больше зависимость от бюджетных поступлений у ЛДПР — 65,8%. «Справедливая Россия — За правду» указала доход из федерального бюджета в 497 тыс. руб., или 28,8% от общего дохода, что является минимальным показателем среди парламентских партий, прошедших в Думу прежнего созыва.

При этом в 2019 году парламентская оппозиция установила новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — поступления из него составили 4,56 млрд руб., или около 90% партийных бюджетов. Доля господдержки партий всегда растет в годы без федеральных выборов и падает в год выборов в Госдуму, когда в партийные кассы поступают средства от спонсоров, некоммерческих фондов и бизнеса на избирательную кампанию, ранее поясняли эксперты.