Экономисты предсказали усиление неравенства между севером и югом ЕС

Эксперты банка Barclays прогнозируют, что страны юга еврозоны не смогут оправиться от последствий пандемии так же быстро, как северные. Удар пандемии пришелся на важные для южных экономик ЕС отрасли, среди которых и туризм

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Южные государства еврозоны пострадали от вызванного пандемией коронавируса COVID-19 сильнее, чем страны центра и юга Европы, и последствия такого ущерба, вероятно, не удастся преодолеть даже в среднесрочной перспективе. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays, проанализировав влияние пандемии на экономику еврозоны (аналитическая записка есть в распоряжении РБК).

Хотя экономический рост Испании и других южных стран во втором полугодии обещает заметно ускориться, в более долгосрочной перспективе их экономики все равно будут чувствовать себя менее уверенно, полагают в Barclays.

«В среднесрочной перспективе свертывание беспрецедентных программ бюджетной поддержки, вероятно, обнажит степень ущерба, нанесенного [пандемией] частному сектору и рынку труда. Исходя из нашего анализа, Германия окажется наименее восприимчивой к урону, тогда как такие страны, как Испания или Италия, чьи ведущие отрасли серьезно пострадали от COVID-19, находятся в зоне риска», — резюмировали эксперты.

Разница между реальным ВВП Германии и Франции по состоянию на первый квартал 2021 года и реальным ВВП перед началом пандемии составила соответственно 5 процентных пунктов и 4,5 п.п. Аналогичный разрыв в Италии составляет 7 п.п., в Испании — 9,5 п.п., отмечается в записке Barclays.