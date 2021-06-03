Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Военный вертолет США экстренно сел в Японии Общество, 08:35 Разворот на Ближний Восток: возможности для бизнеса в Катаре РБК и посольство Катара, 08:33 Иран и ЦАР лишили голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов Политика, 08:33 Экономисты предсказали усиление неравенства между севером и югом ЕС Политика, 08:30 В Deloitte объяснили количество IPO в России опасением публичности Финансы, 08:21 Почему инвесторы вкладывают миллиарды в доставку продуктов — Bloomberg Pro, 08:18 Деньги от УЕФА против обещаний Суперлиги. Сколько приносят еврокубки Спорт, 08:15 Редакция VTimes объявила о закрытии проекта в День России Технологии и медиа, 08:09 Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд Финансы, 08:00 В Госдуме предложили лишить коллекторов пенсии Общество, 07:58 Брат осужденного за шпионаж американца Уилана рассказал о письмах Путину Политика, 07:56 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 07:55 NASA отправит две миссии на Венеру после 30 лет перерыва Технологии и медиа, 07:25 Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 07:11
Политика ,  
0 

Экономисты предсказали усиление неравенства между севером и югом ЕС

Эксперты банка Barclays прогнозируют, что страны юга еврозоны не смогут оправиться от последствий пандемии так же быстро, как северные. Удар пандемии пришелся на важные для южных экономик ЕС отрасли, среди которых и туризм
Фото: Michele Tantussi / Reuters
Фото: Michele Tantussi / Reuters

Южные государства еврозоны пострадали от вызванного пандемией коронавируса COVID-19 сильнее, чем страны центра и юга Европы, и последствия такого ущерба, вероятно, не удастся преодолеть даже в среднесрочной перспективе. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays, проанализировав влияние пандемии на экономику еврозоны (аналитическая записка есть в распоряжении РБК).

Хотя экономический рост Испании и других южных стран во втором полугодии обещает заметно ускориться, в более долгосрочной перспективе их экономики все равно будут чувствовать себя менее уверенно, полагают в Barclays.

«В среднесрочной перспективе свертывание беспрецедентных программ бюджетной поддержки, вероятно, обнажит степень ущерба, нанесенного [пандемией] частному сектору и рынку труда. Исходя из нашего анализа, Германия окажется наименее восприимчивой к урону, тогда как такие страны, как Испания или Италия, чьи ведущие отрасли серьезно пострадали от COVID-19, находятся в зоне риска», — резюмировали эксперты.

Как вакцинация меняет число заболевших COVID в странах. Инфографика
Общество

Разница между реальным ВВП Германии и Франции по состоянию на первый квартал 2021 года и реальным ВВП перед началом пандемии составила соответственно 5 процентных пунктов и 4,5 п.п. Аналогичный разрыв в Италии составляет 7 п.п., в Испании — 9,5 п.п., отмечается в записке Barclays.

Как следует из прогнозов Еврокомиссии, по итогам 2021 года Испания возглавит тройку лидеров по темпам экономического роста. ВВП Испании должен вырасти на 5,9%. При этом в 2020 году он упал на 10,8% — больше, чем у других европейских экономик. На втором месте по ожидаемым темпам роста в 2021 году — Франция (5,7%), чья экономика упала на 8% в прошлом году, на третьем — Румыния (5,1%), чей ВВП в 2020 году снизился на 3,9%. Самые низкие темпы экономического роста в 2021 году продемонстрирует Эстония — 2,8%, прогнозирует Еврокомиссия (по итогам 2020 года ВВП этой страны упал на 2,9%).

Экономика стран Евросоюза в целом вырастет в текущем году на 4,2%, в следующем — на 4,4%, следует из прогноза Еврокомиссии. Такие же темпы роста продемонстрируют экономики стран еврозоны. «Показатели роста разнятся в зависимости от конкретной страны, но к середине 2022 года все экономики ЕС должны восстановиться до уровня, на котором находились до [вызванного пандемией] кризиса», — отмечал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. При этом майский прогноз Еврокомиссии оптимистичнее, чем февральский, в котором предсказывалось, что ВВП ЕС вырастет на 3,7% по итогам 2021 года и на 3,9% — по итогам 2022-го.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Экономисты оценили потенциал восстановления реальных доходов россиян
Экономика
Фото:Александр Земляниченко / AP

О том, что пандемия может усугубить экономическое неравенство в странах ЕС, говорят и аналитики Bruegel — базирующегося в Бельгии аналитического центра. Согласно опубликованному Bruegel прогнозу, в 2019–2023 годах Италия станет единственной страной объединения, чей реальный ВВП продемонстрирует негативный экономический рост — минус 0,1%. Реальный ВВП Испании увеличится всего на 1,9%, Греции — на 2,3%, Португалии — на 3,1%, Франции — на 2,9%, Германии — на 3,5%. Самый уверенный рост продемонстрируют страны Восточной Европы, в частности Польша (9,4%) и Венгрия (9%). Исходя из прогнозов, средний показатель роста реального ВВП в ЕС в 2019–2023 годах составит 4,1%. Это меньше, чем рост реального ВВП США (7,8%) или Китая (23,4%), констатируют в Bruegel.

Причины европейского неравенства

По мнению аналитиков Barclays, неравномерное распределение ущерба от COVID-19 обусловлено несколькими факторами. Во-первых, южные страны еврозоны, в частности Италия и Испания, промедлили с предоставлением экономической помощи бизнесу, а размер помощи на первых порах был незначительным. Во-вторых, формат ограничительных мер в сфере экономики разнился от страны к стране, и некоторые государства Южной Европы реализовали жесткие локдауны. В-третьих, структура экономики в странах Южной Европы отличается от экономик их северных соседей — она оказалась более уязвимой к шоку пандемии.

«Резкое падение спроса и предложения в секторах, наиболее уязвимых перед пандемией COVID-19, затронуло экономики южных стран в большей степени», — отметили в Barcalys. Отрасли, наиболее пострадавшие от COVID-19, — это торговля (оптовая и розничная), ресторанный и гостиничный сектор, туризм и досуг. Совокупная доля этих секторов в ВВП Италии, Испании, Португалии и Греции превышает 22%.

Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира
Политика
Фото:Toru Hanai / Bloomberg

Пандемия COVID-19 действительно затронула важные для южных стран секторы экономики, в том числе туризм, соглашаются эксперты Bruegel. Объем авиаперевозок в ЕС все еще остается на 70% ниже уровня 2019 года, отмечают аналитики в своем докладе. Некоторые отрасли экономики — например торговля, транспорт, гостиничный бизнес и развлекательный сектор — все еще не могут оправиться от нанесенного пандемией урона. Объем их валовой добавленной стоимости в ЕС в четвертом квартале 2020 года все еще ниже уровня четвертого квартала 2019 года.

Как отмечают в Bruegel, дальнейшая ситуация с экономическим неравенством в Европе будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от того, насколько быстро странам удастся победить пандемию. Во-вторых, от того, насколько стремительно будут свернуты программы господдержки предприятий. «В среднесрочной перспективе власти должны постепенно отойти от поддержки предприятий путем субсидий и осуществлять эту поддержку путем налоговых льгот, стимулирующих инвестиции», — резюмировали эксперты.

Автор
Евгений Пудовкин Евгений Пудовкин
Евросоюз еврозона пандемия COVID-19
Материалы по теме
В ЕС достигли договоренности по сертификату вакцинации
Общество
В ЕС назвали лидеров по восстановлению экономики от последствий пандемии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter