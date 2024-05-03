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Военная операция на Украине ,  
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Промышленный объект получил повреждения в Николаевской области

Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области
Сюжет
Военная операция на Украине
На открытой местности загорелась трава, ее оперативно потушили. Никто не пострадал

В Николаевской области получил повреждения объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

«Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры», — написал Ким в своем телеграм-канале. По его словам, на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которую быстро потушили. Пострадавших нет.

Ким уточнил, что промышленный объект был поврежден 2 мая. О каком именно предприятии идет речь, он не написал.

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Фото:energyofukraine / Telegram

Поздно вечером 2 мая на всей территории Николаевской области объявляли воздушную тревогу. Сигнал отменили в 0:11.

1 мая в Николаевской области получила повреждения транспортная инфраструктура, написал Ким. По его словам, никто не пострадал.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Промышленный объект получил повреждения в Николаевской области
Промышленный объект получил повреждения в Николаевской области

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Николаевская область Украина промышленность
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