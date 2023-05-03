NOS и De Telegraaf: Зеленский из Финляндии отправился в Нидерланды

По данным голландских СМИ, в аэропорту Схипхол вечером 3 марта приземлился правительственный самолет, прилетевший из Финляндии. Ранее там с визитом был Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию полетел в Нидерланды, сообщают местное издание De Telegraaf и телерадиокомпания NOS.

Голландский правительственный самолет, на борту которого, предположительно, находится Зеленский, приземлился в главном аэропорту Нидерландов Схипхол в 22:15 по местному времени (23:15 мск). Рейс прибыл из Финляндии.

В МИД страны не стали комментировать информацию о приезде Зеленского.

De Telegraaf пишет, что украинский президент может встретиться с премеьр-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге и выступить там с речью. Издание отмечает, что визит Зеленского символично совпадает с Днем поминовения мертвых, в который принято чтить память голландцев, погибших во время военных действий. NOS отмечает, что это первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы государства.

В Финляндии Зеленский провел встречу со своим коллегой Саули Ниинистё и принял участие в Северно-украинском саммите, где также присутствовали политики из Норвегии, Дании и Исландии. В ходе визита стороны обсуждали конфликт на Украине, поддержку Киева, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и украинский мирный план.

Как сообщала немецкая газета Berliner Zeitung, в Берлине силы безопасности проводят масштабную подготовку к визиту президента Украины 14 мая. По данным издания, у Зеленского запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Кроме того, ему должны вручить международную премию им. Карла Великого, ею награждают за выдающийся вклад в объединение Европы.

По данным близких к украинскому правительству источников портала T-online, Зеленский был «сильно разочарован» раскрытием деталей его визита в Германию, из-за этого президент думает о его отмене.