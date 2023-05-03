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Зеленский приедет в Финляндию

Зеленский приедет в Финляндию 3 мая на Северо-украинский саммит
Президент Украины посетит Финляндию, где встретится с президентом Саули Ниинистё. Кроме того, Зеленский примет участие в Северо-украинском саммите вместе с премьер-министрами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Президент Украины 3 мая Владимир Зеленский посетит Финляндию. Об этом говорится на сайте канцелярии президента Финляндии.

В первой половине дня Зеленский встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В рабочем обеде вместе с ними также примут участие премьер-министр Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. Встреча запланирована и со спикером парламента Финляндии Петтери Орпо.

Обсуждения будут касаться «поддержки Украины Финляндией», двусторонних отношений между двумя странами, а также «глобальной геополитической ситуации».

Во второй половине Зеленский примет участие в Северно-украинском саммите. В нем, помимо президентов Украины и Финляндии, поучаствуют премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а также премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

На саммите будут обсуждать «развитие отношений Украины с ЕС и НАТО», поддержка Украины со стороны Северной Европы, а также «инициативу Украины по установлению справедливого мира».

В январе этого года президент Финляндии приезжал в Киев на встречу с Зеленским. Они обсуждали «оборонное сотрудничество», вопросы региональной безопасности, а также украинскую «формулу мира».

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политик, президент Украины

25 января 1978 года
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