Грузия отказалась участвовать в организованных США учениях в Европе

Грузия в 2023 году не будет участвовать в учениях Defender 23

Учения Defender 23 под руководством США проходят на территории десяти стран Европы. В этом году Грузия не примет в них участие. Как сообщили в Тбилиси, военные задействованы в других маневрах с НАТО, четыре из них уже прошли

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Грузия в этом году не будет участвовать в многонациональных военных учениях союзников и партнеров по НАТО Defender 23, которые проходят под руководством Европейского командования ВС США. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве заявили, что силы обороны Грузии постоянно участвуют и проводят международные учения для повышения боеспособности. В частности, с начала года они вместе со странами НАТО приняло участие в четырех таких маневрах в Турции, Словакии, Германии и Нидерландах. До конца года грузинские военные будут задействованы в еще нескольких учениях в Эстонии, Польше, Болгарии, Румынии, Италии и других странах.

Что касается Defender 23, министерство заявило, что учло цели и задачи сил обороны Грузии и рекомендации стратегических партнеров страны. Поэтому власти решили не участвовать в них, а «направить больше усилий и ресурсы для таких учений, в которых больше внимания уделяется повышению боевой готовности, оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмену опытом и повышению профессиональных навыков».

Учения Defender 23 начались 22 апреля, они продлятся до 23 июня. Как сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, маневры пройдут в десяти европейских странах. В них задействованы около 9 тыс. американских и 17 тыс. европейских военнослужащих из 26 стран-членов и партнеров по НАТО.

Маневры призваны показать способность вооруженных сил США быстро развертывать боеспособные войска и технику в Европе, «чтобы поддержать союзников и сдержать тех, кто угрожает миру и защитить континент от агрессии», говорили в Пентагоне.