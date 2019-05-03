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Политика ,  
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МИД назвал ошибкой идею о запрете ядерного оружия
Ядерное разоружение не может проводиться без учета современных реалий. Поэтому Москва считает ошибкой выработку договора о полном запрещении ядерного оружия
Бомбардировщик B-52H Stratofortress (Фото: Roidan Carlson / U.S. Air Force / Reuters)

МИД опубликовал текст заявления российской делегации на заседании комитета по подготовке конференции по Договору о ядерном нераспространении (ДНЯО). В заявлении российские дипломаты отметили преждевременность ядерного разоружения в текущей ситуации.

Позиция России по ядерному разоружению, отметили дипломаты, «строится на основе принципов реализма и прагматизма». Разоружение должно быть поэтапным, не может осуществляться «в отрыве от реалий» и без формирования предпосылок к избавлению от ядерного оружия. «В частности, требуется учет комплекса факторов, негативно влияющих на стратегическую стабильность и включающих одностороннее и ничем не ограниченное развитие глобальной ПРО; всё более реальные перспективы размещения оружия в космосе; количественные и качественные дисбалансы в области обычных вооружений; реализацию концепции, предполагающей поражение стратегических целей с помощью молниеносных глобальных ударов высокоточными дальнобойными средствами в неядерном оснащении», — подчеркнул МИД.

Россия настаивает на многостороннем характере ядерного разоружения и выступает против размещения ядерного оружия США в Европе. «Без решения упомянутых проблем на основе принципа равной и неделимой безопасности вряд ли можно серьезно говорить о дальнейших практических шагах в области ядерного разоружения. Нам всем вместе еще только предстоит на основе ДНЯО наметить пути для продвижения на этом направлении... Мы также не готовы поддерживать усилия некоторых государств по немедленному запрещению ядерного оружия», — сообщили дипломаты позицию России. Особо в российской делегации подчеркнули, что Москва «считает ошибкой» выработку Договора о запрещении ядерного оружия, поскольку это провоцирует нарастание противоречий между ядерными державами.

Российская делегация напомнила, что Москва за последние десятилетия внесла ощутимый вклад в процесс ядерного разоружения. «Практический вклад России в контексте ядерного разоружения хорошо известен: в рамках реализации ряда соглашений ядерный арсенал России уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны. Полностью выполнены все наши соответствующие договорные обязательства... При этом суммарный потенциал стратегических вооружений России остается даже ниже предельных уровней носителей и боезарядов, установленных ДСНВ 2010 года», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили то, что Соединенные Штаты «встали на путь нарушения» одного из ключевых договоров в этой сфере — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В феврале Вашингтон объявил о намерении выйти из договора. «Предложенные нами реалистичные меры по урегулированию встречных претензий сторон на основе взаимной транспарентности Вашингтон отверг, а диалог, по сути, свернул. Таким образом, все идет к тому, что одно из ключевых разоруженческих соглашений уже в августе прекратит свое действие. Считаем это серьезнейшей ошибкой, ответственность за которую с США должны разделить поддержавшие их страны НАТО», — подчеркнули представители МИДа.

Политика
В Кремле заявили о готовности России договариваться о ядерном разоружении

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в конце апреля заявил, что Россия готова к новым договоренностям по проблеме ядерного разоружения. «Но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не приступал, к сожалению», — подчеркнул он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ядерное оружие, МИД РФ, разоружение
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