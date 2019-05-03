NYT узнала о встрече агента ФБР под прикрытием с советником Трампа

NYT узнала о встрече агента ФБР под прикрытием с советником Трампа

В 2016-м агент ФБР подсела к Джорджу Пападопулосу в одном из лондонских баров и задала прямой вопрос о связях команды Трампа с Россией. Операция не принесла результатов, выяснила NYT

Джордж Пападопулос (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

ФБР в сентябре 2016 года отправило своего агента в Лондон чтобы встретиться с советником Дональда Трампа (на тот момент он был кандидатом в президенты США) Джорджем Пападопулусом, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, агент ФБР, использовавшая для прикрытия имя Азра Тёрк, работала с информатором, профессором Кембриджского университета Стефаном Хэлпером.

Они неоднократно встречались с Пападопулосом и другими членами команды Трампа как вместе, так и по отдельности. Во время этой из встреч, которая имела место в сентябре 2016-го, агент ФБР села напротив Пападопулоса в баре и напрямую спросила его, работала ли команда Трампа с Россией.

Получить ценную информацию агенту ФБР не удалось, отмечает издание. Представитель ФБР отказался от комментариев NYT.

Проверкой действий ФБР в ходе расследования «российского вмешательства» в выборы занимается генеральный инспектор Минюста США Майкл Горовиц. По данным NYT, генинспектора больше интересует роль Хэлпера в операции.