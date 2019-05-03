Пентагон предупредил о возможном увеличении Китаем военных баз за рубежом

Китайские власти, полагают в США, используют растущий экономический и дипломатический вес страны для установления глобального влияния КНР. Это, по мнению экспертов Пентагона, приведет к созданию Пекином новых военных баз в мире

Китайские власти могут начать создавать новые военные базы за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов. Соответствующее предположение содержится в докладе Пентагона о военном потенциале КНР (pdf.), впоследствии эти данные будут представлены конгрессу.

Доклад, замечает Reuters, последовал за первой официальной публикацией Пекином «Белой книги» по арктической политике. В этом документе Китай изложил свои планы по развитию судоходных путей, открытых в результате глобального потепления, для формирования «Полярного шелкового пути» в Арктическом регионе.

Подобное расширение китайской деятельности может привести к увеличению военного присутствия страны в Арктике, включая развертывание подводных лодок в качестве средства сдерживания ядерных атак, говорится в докладе, опубликованном на сайте Пентагона.

Кроме того, растущий экономический, дипломатический и военный вес Китая, отмечается в документе, руководители страны «используют для установления регионального превосходства и расширения международного влияния КНР». «Прогресс Китая в реализации таких проектов, как «Один пояс, один путь», вероятно, приведет к необходимости [расширения] военного базирования за рубежом для обеспечения безопасности проектов», — отметили в Пентагоне.

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