Лишенный мандата депутата Напсо обратился в Верховный суд

В четверг Госдума проголосовала за лишение Напсо полномочий депутата. Он обжаловал в Верховном суде решение комиссии об отсутствии в Думе без уважительной причины более 200 дней

Юрий Напсо (Фото: Госдума России)

Депутат Юрий Напсо (ЛДПР), за лишение мандата которого сегодня проголосовала Госдума, обратился с иском в Верховный суд. Об этом Напсо рассказал РБК.

Напсо 31 марта обжаловал в Верховном суде решение комиссии по регламенту, которая пришла к выводу, что он отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины. На основании этого решения было подготовлено постановление о лишении его мандата.

Он также планирует обратиться в Верховный суд со вторым иском и обжаловать решение Думы, которая 3 апреля проголосовала за досрочное лишение его полномочий.

Напсо считает, что подсчеты, на основании которых был выведен 200-дневный срок, были неверны. Он утверждает, что находится на лечении, оформил все больничные листы в соответствии с законодательством и отсутствовал в Думе без причины только шесть дней.

«Изначально была дана неверная информация [главой комиссии Госдумы по регламенту] Пинским и из-за этого все так пошло. <...> Если депутатам скажут, что он 200 дней прогулял, конечно, депутаты так проголосуют», — добавил Напсо. Он считает решение Думы поспешным.

За лишение Напсо мандата проголосовал 321 депутат, говорил первый замглавы комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев. На время рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании была выключена трансляция.

В феврале комиссия по регламенту сообщила, что начиная с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в Думе без уважительной причины более 200 дней, что говорит о «недобросовестности действий депутата», решила комиссия.

На основании этого решения комиссия по вопросам депутатской этики установила основания для досрочного прекращения полномочий. Комиссия по мандатным вопросам в свою очередь подготовила проект соответствующего постановления Думы.