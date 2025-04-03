Путин выдвинул экс-министра на должность судьи Конституционного суда

15 апреля Совфед рассмотрит кандидатуру Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда. С 2020 года он был полпредом президента в КС, а до этого возглавлял 12 лет Минюст

Александр Коновалов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру своего полпреда в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова на должность судьи, соответствующее представление поступило в Совфед, сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации обсудит кандидатуру Коновалова А.В. на своем очередном заседании 15 апреля 2025 года», — написал он в своем телеграм-канале.

КС состоит из 11 судей, в том числе председателя и его заместителя. Их назначает Совфед путем тайного голосования. Кандидатов на этот пост предлагает президент. После обсуждений комитет по конституционному законодательству и госстроительству выносит свое заключение. Верхней палате парламента отводится не более 14 дней с момента получения соответствующего представления на рассмотрение данного вопроса. Сроки полномочия судей КС не ограничены.

Коновалову 56 лет, он родился в Ленинграде и окончил СПбГУ. С 31 января 2020 года является полномочным представителем президента в Конституционном суде. До этого занимал должности министра юстиции (2008 — 2020) и полпреда президента в Приволжском федеральном округе (2006 — 2008), а также работал в прокуратурах Башкирии и Санкт-Петербурга. За свою карьеру был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Коновалов — действительный государственный советник юстиции России (2008) и доктор юридических наук (2019).

1 апреля умер заместитель председателя КС Сергей Маврин, который находился на этом посту более 15 лет. Ему было 73 года.