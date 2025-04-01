 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер зампред Конституционного суда Сергей Маврин

Зампред Конституционного суда Сергей Маврин умер в возрасте 73 лет
Маврин работал в КС 20 лет, из них 15 — как зампредседателя суда. До этого был преподавателем СПбГУ, своей альма-матер
Сергей Маврин
Сергей Маврин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Умер заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин, говорится на сайте учреждения.

Ему было 73 года. В КС он работал 20 лет, с 2005 года, заместителем был более 15-ти из них (три неполных шестилетних срока).

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил соболезнования в связи со смертью Маврина.

Маврин родился в Брянске 15 сентября 1951 года, вырос в Кирове. После школы работал учеником слесаря на местном заводе «Красный инструментальщик». Отслужив в армии, в 1972 году поступил в Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова (сейчас — СПбГУ) для изучения правоведения.

С 1977 года работал на кафедре трудового права и охраны труда вуза, в том числе 13 лет занимал должность заведующего. С 1996 по 2006 год был членом Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ).

Имеет звания Заслуженного юриста и Заслуженного деятеля науки России, был награжден орденом Почета и орденом Александра Невского.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Конституционный суд судья Санкт-Петербург
Материалы по теме
Умер экс-глава Конституционного суда Марат Баглай
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощиПолитика, 17:12
Дуров продал первоапрельские кирпичи на десятки миллионов рублейТехнологии и медиа, 17:09
Си предложил Моди отношения в виде «танго Слона и Дракона»Политика, 17:07
Путин заявил о полноценном визите Си Цзиньпина в Россию на День победыПолитика, 17:06
В Энгельсе ограничат въезд в 22 СНТ из-за саперных работПолитика, 17:05
Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных минПолитика, 17:04
Умер зампред Конституционного суда Сергей МавринОбщество, 16:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Владимир Мединский прокомментировал «назначение» на место ЦеретелиПолитика, 16:48
Военная пенсия в 2025 году: как рассчитывается и будет ли повышениеИнвестиции, 16:46
Банкротство под ключ: как полностью списать долг с физического лицаОтрасли, 16:43
FIS сняла отстранение за читерство с экипировкой с норвежских прыгуновСпорт, 16:43
Танкер Koala отправили в ремонт после взрыва в порту Усть-ЛугиОбщество, 16:41
Банки продолжили снижать ставки по ипотеке: вырастет ли спрос на жильеНедвижимость, 16:40
В ФССП рассказали о работе над изъятием биткоинов в пользу государстваКрипто, 16:35