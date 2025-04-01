Умер зампред Конституционного суда Сергей Маврин
Умер заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин, говорится на сайте учреждения.
Ему было 73 года. В КС он работал 20 лет, с 2005 года, заместителем был более 15-ти из них (три неполных шестилетних срока).
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил соболезнования в связи со смертью Маврина.
Маврин родился в Брянске 15 сентября 1951 года, вырос в Кирове. После школы работал учеником слесаря на местном заводе «Красный инструментальщик». Отслужив в армии, в 1972 году поступил в Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова (сейчас — СПбГУ) для изучения правоведения.
С 1977 года работал на кафедре трудового права и охраны труда вуза, в том числе 13 лет занимал должность заведующего. С 1996 по 2006 год был членом Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ).
Имеет звания Заслуженного юриста и Заслуженного деятеля науки России, был награжден орденом Почета и орденом Александра Невского.
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