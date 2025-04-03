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Какие цели преследует первый саммит ЕС — Центральная Азия

Форум пройдет пройдет 3–4 апреля в Самарканде
В Самарканде стартует первый саммит ЕС — Центральная Азия
На фоне тарифной войны с США Евросоюз диверсифицирует свои торговые связи. Этому должен способствовать и первый саммит ЕС — Центральная Азия. Подробнее о том, как европейцы расширяют свое присутствие в регионе, — в материале РБК
Фото: Сергей Лантаухов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантаухов / NEWS.ru / Global Look Press

3 апреля в Самарканде начинается двухдневный саммит Евросоюз — Центральная Азия с участием председателя Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президентов пяти центральноазиатских стран — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Встреча пройдет под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Изначально саммит должен был пройти в 2024 году, но из-за прошлогодних выборов в Европарламент и последующей смены руководства ЕС его перенесли.

«Центральная Азия больше не находится на задворках истории, а превращается в динамично развивающийся регион, формирующий свою стратегическую повестку. Политическая консолидация, достигнутый высокий уровень доверия и совместные экономические инициативы в регионе позволили создать новые возможности для устойчивого развития», — заявил в интервью Euronews Шавкат Мирзиёев. По словам узбекского политика, возросший интерес Евросоюза к региону привел к тому, что за последние семь лет взаимный товарооборот вырос в четыре раза и достиг €54 млрд.

С внешним миром Центральная Азия (ЦА) ведет диалог в формате «ЦА+1». Он действует с Россией, Китаем, США, Германией, Индией. С Европейским союзом такие встречи проходили на министерском уровне — последняя, 20-я, прошла 27 марта 2025 года в Ашхабаде.

Что будет обсуждаться на саммите

Брюссель обозначил следующие темы для обсуждения: многостороннее сотрудничество; общие вызовы безопасности; укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей; контакты между людьми; работа в сферах энергетики, зеленого перехода, климатически нейтральной экономики и связи в рамках инвестиционной инициативы ЕС Global Gateway («Глобальные ворота», с 2021 по 2027 год в ее рамках союз хочет аккумулировать €300 млрд для инвестиций в развитие за рубежом).

По оценке ЕС, проведение саммита демонстрирует «геополитический интерес [двух регионов] активизировать двусторонние отношения и укрепить региональное сотрудничество». «Мы живем в мире беспорядка и фрагментации, где единственным жизнеспособным решением для ЕС будет построение более прочных партнерств для продвижения мира и процветания, — заявил Кошта. — <…> Самый первый саммит ЕС — Центральная Азия укрепит нашу приверженность совместной работе ради мира, безопасности и устойчивого развития при полном уважении международного права».

Фон дер Ляйен заявила, что укрепление отношений с Центральной Азией — часть политики ЕС по диверсификации внешней торговли, с помощью которой союз пытается нивелировать последствия тарифной войны, начатой Дональдом Трампом (12 марта в силу вступили американские тарифы 25% на импорт стали и алюминия, а 2 апреля — такие же на импорт автомобилей).

«У Европы уже есть торговые соглашения с 76 странами, и сейчас мы расширяем эту сеть, — сказала глава Еврокомиссии 1 апреля в Европарламенте, отметив, что ЕС недавно подписал такие соглашения с МЕРКОСУР, Мексикой и Швейцарией, договорился о торговом партнерстве с ЮАР, планирует заключить такие договоры с Индией, Индонезией и Таиландом. — А позже на этой неделе председатель Кошта и я отправимся в Самарканд на первый в истории саммит между Европейским союзом и Центральной Азией». Этот регион фон дер Ляйен назвала «предпочтительным партнером»; переговоры в Узбекистане будут сконцентрированы на торговых связях, сотрудничестве в области транспорта, критически важного сырья, цифровой связи, водных ресурсов и энергетики.

Также, как сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая 27 марта после 20-й министерской встречи ЕС и ЦА в Ашхабаде, на повестке дня в Самарканде будет безопасность в регионе. «Угроза терроризма реальна, особенно для стран Центральной Азии, граничащих с Афганистаном, — заявила Каллас. — Мы сосредоточены на поддержке границ, работаем над безопасностью, а также над условиями жизни общин в приграничных регионах».

По словам Мирзиёева, Центральная Азия готова работать с Евросоюзом над тем, чтобы «совместно продвигать позитивную повестку и инициативы, которые помогут Афганистану не только преодолеть текущие кризисы, но и развиваться в долгосрочной перспективе», — и первостепенную роль здесь играет поддержка страны в сфере образования. ЦА и ЕС, продолжил президент Узбекистана, сталкиваются с общими вызовами «в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков», а потому эта сфера — одна из ключевых.

Тему Украины и отношений региона с Россией ни делегаты Евросоюза, ни другие участники особо не упоминали. Однако Каллас затронула связанные с украинским конфликтом проблемы: по ее словам, на встрече в Ашхабаде она говорила, как важно бороться «с обходом европейских санкций, в том числе через Центральную Азию». «Понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но очевидно, что мы все хотим, чтобы эта война прекратилась. И для того, чтобы эта война прекратилась, нам нужно сосредоточить наши усилия на том, чтобы Россия не могла финансировать свою войну. Российским компаниям нельзя позволять обращаться в Центральную Азию, чтобы обойти санкции», — заявила глава европейской дипломатии.

Страны региона не присоединились к санкциям ЕС против России. В частности, власти Казахстана заявили, что вводить ограничения в ущерб своим производителям не будут, но и не будут содействовать обходу этих ограничений.

Как Евросоюз и Центральная Азия готовились к саммиту

С 12 по 18 марта в рамках подготовки к саммиту все пять стран посетил еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела — во время поездки он обсуждал темы, которые обозначила фон дер Ляйен, и присутствовал при подписании соглашений в следующих сферах.

Транспорт. Одной из приоритетных задач стало развитие Транскаспийского транспортного коридора (ТМТМ) — международного логистического маршрута, который начали формировать в 2013 году и который соединяет Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и страны Европы. 13 марта в Астане Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Банк развития Казахстана подписали рамочное кредитное соглашение, по которому ЕИБ вложит в ТМТМ €200 млн. По словам Каллас, Европа готова инвестировать в этот проект более €10 млрд.

В Туркменистане Сикела посетил Туркменбашинский международный морской порт (город Туркменбаши на восточном побережье Каспийского моря) — один из ключевых пунктов ТМТМ — и сообщил, что ЕС готов модернизировать его инфраструктуру.

Критически важные ресурсы. В Астане представители ЕС и Казахстана также подписали контракт на €3 млн о совместных проектах и поставках критически важных ресурсов. Их список ЕС закрепил в 2024 году в соответствующем документе; в него вошли боксит, алюминий, бериллий, бор, кобальт, коксующийся уголь, медь, литий, магний, марганец, графит, фосфор и другие.

Водоснабжение, энергетика и климат. В этой сфере ЕС и ЦА во время турне Сикелы согласовали три договоренности. Прежде всего это грант Таджикистану на €20 млн на модернизацию электросетей, а также кредит на €30,1 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на проекты в области возобновляемых источников энергии. Во-вторых, это грант Таджикистану на €16,6 млн от ЕС и €1,5 млн от Германии на поддержку зеленого перехода в рамках создания цепочки добавленной стоимости хлопка. Наконец, это грант Киргизии на €15 млн на внедрение водосберегающих технологий и инноваций в области сельского хозяйства в дополнение к кредиту на €42 млн и гранту на €6 млн от ЕБРР.

Цифровая связь и инновации. В этой сфере было подписано два соглашения, задача которых — помочь «сократить цифровой разрыв для населения региона, поддержать экономический рост, кибербезопасность и создать новые возможности для бизнеса» в ЦА. Это проекты «Связь для Центральной Азии» (C4CA), который должен улучшить цифровые инфраструктуру и интеграцию, и «Спутниковая связь для недостаточно обслуживаемого населения Центральной Азии» с ЕИБ, который должен обеспечить доступ отдаленных частей региона к высокоскоростному интернету.

В сумме с этими соглашениями общая программа партнерства между ЕС и Центральной Азией на период с 2021 по 2027 год составляет €567 млн.

Как Евросоюз развивает отношения с Центральной Азией

Стратегию по Центральной Азии Евросоюз принял в 2007 году и расширил в 2019-м. Причины, по которым Брюссель считает ЦА «все более важным партнером», — это ее стратегическое географическое положение на перекрестке Европы и Азии, доля в импорте энергоресурсов в Евросоюз, потенциал рынка с населением 70 млн человек, заинтересованность ЕС в безопасности региона. В стратегии Евросоюз выделил три приоритета.

  • «Партнерство для устойчивости» — сотрудничество в решении проблем региона, которое должно «содействовать демократии, правам человека и верховенству права».
  • «Партнерство для процветания» — развитие частного сектора, инвестиционной среды, инноваций и исследований; ЕС пообещал содействовать вступлению оставшихся стран ЦА во Всемирную торговую организацию (ВТО) — по состоянию на август 2024 года в организацию вступили Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
  • «Лучше работать вместе» — политический диалог, развитие гражданского общества, публичной дипломатии.

В основе сотрудничества с регионом лежат Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (Enhanced Partnership and Cooperation Agreement — EPCA) с каждой республикой; такой документ ЕС уже подписал в 2015 году с Казахстаном, в 2024-м с Киргизией, ведет переговоры о подписании с Таджикистаном и Узбекистаном. В октябре 2023 года Евросоюз и Центральная Азия приняли совместную «дорожную карту» об углублении связей двух регионов — в ней, в частности, зафиксировано, что стороны будут регулярно встречаться на высшем политическом уровне.

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