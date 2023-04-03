Очевидец показал кадры из кафе в Петербурге до и после взрыва

Один из посетителей выступления Владлена Татарского, Марат Арнис, опубликовал новые кадры, на которых запечатлено то, что происходило непосредственно перед взрывом и сразу после него

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На видео Дарья Трепова (Татарский называет ее Настей) дарит выступающему бюст и садится неподалеку от него. Вскоре прозвучит взрыв: накануне Арнис рассказывал РЕН-ТВ, что между вручением бюста и взрывом Татарский успел начать отвечать на другие вопросы и между этими событиями прошло около пяти минут. На видео этот момент автор вырезал.

Следующий фрагмент видео снят уже после взрыва. На нем видно, как Трепова выходит из полуразрушенного кафе и на какое-то время останавливается у входа.