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Очевидец показал кадры из кафе в Петербурге до и после взрыва

Очевидец убийства Владлена Татарского опубликовал кадры взрыва в Петербурге
Один из посетителей выступления Владлена Татарского, Марат Арнис, опубликовал новые кадры, на которых запечатлено то, что происходило непосредственно перед взрывом и сразу после него

Очевидец показал кадры из кафе в Петербурге до и после взрыва
Video

На видео Дарья Трепова (Татарский называет ее Настей) дарит выступающему бюст и садится неподалеку от него. Вскоре прозвучит взрыв: накануне Арнис рассказывал РЕН-ТВ, что между вручением бюста и взрывом Татарский успел начать отвечать на другие вопросы и между этими событиями прошло около пяти минут. На видео этот момент автор вырезал.

Следующий фрагмент видео снят уже после взрыва. На нем видно, как Трепова выходит из полуразрушенного кафе и на какое-то время останавливается у входа.

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Владлен Татарский теракт Санкт-Петербург
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