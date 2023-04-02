Джуканович поздравил соперника с победой на выборах президента Черногории

Действующий президент Черногории Мило Джуканович, лидер Демократической партии социалистов, признал свое поражение на выборах главы государства и поздравил с победой своего соперника, кандидата от движения «Европа сейчас» Якова Милатовича, сообщает RTCG.

«Черногория сделала свой выбор. Я уважаю этот выбор и желаю ему быть успешным президентом. Если он будет успешным президентом, значит, Черногория тоже будет успешной», — сказал Джуканович, поблагодарив избирателей за поддержку.

По данным черногорского Центра мониторинга (CеMI), после подсчета 98% бюллетеней во втором туре Джуканович набрал 40%, Милатович — 60%.

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