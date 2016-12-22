Голландия представила выводы экспертов о снимках с радаров России по MH17

Ракету, которой был сбит малайзийский лайнер в Донбассе в 2014 году, не видели на радарах из-за скорости, говорится в выводах экспертов. По мнению России, ракету запускали из другого района, поэтому ее приборы не обнаружили

Обломки Boeing 777 под Донецком. 15 декабря 2014 года (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

«Запущенная из «Бука» ракета необязательно должна быть видна радиолокационным станциям Усть-Донецка (поселок в Ростовской области России). Ракета отсутствует на изображениях с радаров в силу свойств полета, в частности, скорости», — говорится в опубликованном на сайте голландской прокуратуры 3 апреля заявлении Международной следственной группы (JIT). Следственная группа состоит из представителей следственных и юридических органов Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, которые расследуют обстоятельства крушения малайзийского лайнера MH17, который был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.

Из-за того что скорость ракеты намного выше, чем скорость самолетов гражданской авиации, такие скоростные объекты вообще не видны на изображениях из-за настройки радаров, говорится в заключении (.pdf), подготовленном двумя независимыми экспертами в качестве оценки выводов международных следователей. Также они указали, что на снимках с радаров вблизи MH17 не были видны другие самолеты.

О том, что пассажирский самолет был сбит ракетой 9M38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», JIT сообщила в сентябре 2016 года. Ракеты была выпущена с поля, расположенного рядом с поселком Первомайский в восточной части Украины. В свою очередь, Минобороны в сентябре 2016 года показало кадры с российских радаров в день крушения MH17. Представитель ведомства говорил, что российский радар в день крушения лайнера обнаружил дрон («Орлан-10»), поэтому должен был обнаружить и ракету. В ответ Международная следственная группа сообщила о том, что полетные характеристики дрона больше соответствуют характеристикам полета гражданских самолетов, а не ракете «Бук», что объясняет, почему дрон был обнаружен, а ракета — нет.

Представители России также ранее заявляли, что ракета не видна на снимках радара из-за того, что не могла быть пущена из района села Первомайское. В августе 2017 года представитель российской генпрокуратуры говорил, что, если бы она была выпущена из этого района, ее было бы видно на данных с Усть-Донецкой станции.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. В марте стало известно, что судебное разбирательство пройдет в окружном суде Гааги.