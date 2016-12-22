СМИ узнали о 5-этажном бункере под Белым домом на случай ядерной войны

Под Белым домом построили второй секретный бункер на случай ядерной войны, рассказал журналист Рональд Кесслер. По его словам, пятиэтажный объект был сооружен во время президентства Барака Обамы

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Во время президентского срока Барака Обамы под северной лужайкой Белого дома в строгом секрете было построено убежище на случай применения оружия массового поражения, пишет издание Washington Examiner (WE).

В статье приводятся сведения из только что опубликованной книги бывшего журналиста газеты The Washington Post Рональда Кесслера «Белый дом Трампа: изменение правил игры». По словам автора, строительство бункера, которое началось в 2010 году, обошлось в $376 млн. По официальной версии, это были работы по модернизации систем электроснабжения и кондиционирования.

После смены президента сотрудники администрации Дональда Трампа осмотрели бункер, пишет Кесслер. По оценке журналиста, он достаточно велик, чтобы сотрудники Белого дома могли там работать.

​«Бункер глубиной по крайней мере пять этажей, завершенный в конце срока пребывания Обамы, может вместить персонал всего западного крыла на неопределенный срок в случае применения оружия массового уничтожения», — написал Кесслер. «После того как Трамп стал президентом, топ-сотрудники осмотрели бункер, существование которого засекречено», — цитирует издание слова журналиста.

В Белом доме уже есть бункер под восточным крылом, который называют президентским оперативным центром по чрезвычайным ситуациям, отмечает издание. Именно там вице-президент Дик Чейни и другие высокопоставленные должностные лица прятались во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Первоначально он был построен как бомбоубежище для президента Франклина Делано Рузвельта во время Второй мировой войны. Из книги Кесслера следует, что новый объект гораздо больше по размерам.

Секретная служба США отказалась прокомментировать эту информацию, отмечает WE. «В целях оперативной безопасности секретная служба не комментирует конкретные меры безопасности Белого дома или принимаемые разведкой защитные меры», — сказал пресс-секретарь этой службы Мейсон Брейман.

Брейман также отказался прокомментировать информацию из книги о том, что Трамп, как и занимавшие Белый дом до него Обама и Джордж Буш-младший, получает от шести до восьми угроз каждый день. Большинство исходит от лиц, находящихся в заключении или в психоневрологических клиниках и потому не имеющих возможностей для их воплощения в жизнь. Таким угрозам условно присваивается второй класс. Угрозы же первого класса считаются самыми несерьезными, поскольку исходят от пьяных и прочих лиц, тех, кто не намерен добиваться их исполнения.

Однако секретная служба держит в поле зрения около 100 человек, которые выступали источниками более серьезных угроз — третьего класса, пишет Кесслер. ​Впрочем, и эту информацию Брейман ​также​ отказался подтвердить или опровергнуть.