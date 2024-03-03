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Замглавы МВД Белоруссии рассказал о противодействии «TikTok-революции»

Замглавы МВД Белоруссии: следующая революция будет TikTok-революцией
Следующая революция будет «TikTok-революцией», заявил замминистра Геннадий Казакевич со ссылкой на «коллег из ГУБОП». МВД перенимает зарубежный опыт и разрабатывает собственные методы борьбы, сказал он
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич со ссылкой на «коллег из ГУБОП» утверждает, что следующая революция будет «TikTok-революцией». Об этом он сказал в интервью СТВ.

Ведущая Ольга Коршун заметила, что, как говорят, следующая революция произойдет «при помощи искусственного интеллекта», и упомянула TikTok. Он, по ее словам, «показывает, пока на безобидных примерах, что сегодня можно спрограммировать не то что голос, сегодня можно показать изображение человека, вложить ему в уста определенные мысли, показать это на экране». Журналистка спросила замглавы МВД, как правоохранительные органы будут этому противодействовать.

«Мои коллеги из ГУБОП говорят, что следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна. Конкретно, например, год назад в Российской Федерации по щелчку в TikTok 40 тысяч молодых людей вышли на улицы, и они дрались с ОМОНом. Мальчишки и девчонки, которым 14 лет и выше. Иными словами, технологии в действии», — утверждает Казакевич.

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Он отметил, что «противодействовать технологиям можно только технологиями», и сообщил, что МВД перенимает зарубежный опыт и разрабатывает собственные методы борьбы — от информационного противодействия до противодействия в социальных сетях и мессенджерах.

Летом 2020 года, после президентских выборов, в Белоруссии вспыхнули массовые протесты. По данным ЦИК республики, победу одержал президент Александр Лукашенко, который баллотировался на шестой срок, набрав 80,1% голосов. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила 10,1%. Протесты вылились в жесткие столкновения с силовиками, которые применяли для подавления светошумовые гранаты, резиновые пули, спецтехнику. Евросоюз и еще несколько стран не признали результаты выборов и победу Лукашенко. США и ЕС ввели санкции против Белоруссии. Сам президент неоднократно заявлял, что протесты инспирированы из-за рубежа.

Приговоры по делу о протестах были вынесены в том числе лауреату Нобелевской премии мира 2022 года Александру (Алесю) Беляцкому, россиянке Софье Сапеге, бывшему главреду телеграм-канала Nexta Роману Протасевичу. Протасевич и Сапега были помилованы президентом.

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Теги
Елена Чернышова
Белоруссия МВД TikTok революция
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