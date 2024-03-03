Министр обороны ФРГ анонсировал заявление по скандалу с прослушкой

Борис Писториус (Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Германии Борис Писториус в 16:30 по местному времени (18:30 мск) выступит с заявлением по поводу скандала с прослушкой телефонных разговоров в бундесвере, об этом заявили в Минобороны, сообщает Tagesspiegel.

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Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой командующий немецкими ВВС Инго Герхарц обсуждает с офицерами детали возможной поставки крылатых ракет Taurus на Украину. Симоньян утверждает, что 40-минутную запись разговора ей передали «товарищи в погонах», она датируется 19 февраля. Согласно записи, офицеры ВВС обсуждали возможность передачи Киеву ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца от поставок, а также удар ими по «мосту на востоке» и «командировку» в MBDA (компания — производитель ракет) своих сотрудников, чтобы Берлин не стал прямым участником конфликта. В разговоре, приписываемом немецким военным, также звучали слова о присутствии на Украине британских и американских военнослужащих.

Москва потребовала объяснений. Немецкая контрразведка начала расследование. Результаты первоначального анализа записи показали, что она подлинная. Как писал Der Spiegel, военные говорили не по защищенной линии, а через платформу WebEx, которую «относительно легко прослушивать».