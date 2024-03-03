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В Белоруссии впервые возбудили дело за «отрицание геноцида» белорусов

В Белоруссии впервые возбуждено дело за отрицание геноцида белорусов

В Белоруссии впервые возбудили дело за «отрицание геноцида» белорусов, сообщило издание БелТА со ссылкой на Следственный комитет страны. По информации ведомства, следователи задержали 54-летнего жителя Минска, который администрировал группу в «популярной соцсети» с ноября 2021 года и размещал в сообществе посты на историческую тематику.

Он написал, что деревня Хатынь во время Второй мировой войны пострадала от рук партизан (в 1943 году нацисты убили жителей деревни).

В отношении мужчины следственным управлением УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа согласно ч. 1 ст. 130-2 УК страны.

Оперативники дополнительно квалифицировали действия подозреваемого по ряду статей УК Белоруссии: ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь) и ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций).

Задержанного арестовали. По данным оперативников, подозреваемый ранее не был судим и нигде не работал.

О том, что действия немецких нацистов во время Великой Отечественной войны не имеют срока давности, говорил президент Владимир Путин в январе. Он отметил, что из общего числа потерь, которые понес СССР во время конфликта, больше половины составили мирные жители.

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