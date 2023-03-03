Готовивший теракт в подмосковном суде россиянин получил 19 лет

Суд счел доказанным, что подсудимый связался с террористами в соцсетях, прошел дистанционное обучение и приобрел компоненты для сборки взрывного устройства, чтобы устроить взрыв в здании одного из подмосковных судов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Суд приговорил готовившего взрыв в здании суда в Подмосковье россиянина к 19 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

«Магомедов К. М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (террористический акт, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение оружия, максимальное наказание — до восьми лет заключения со штрафом) Уголовного кодекса, и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе.

Дело Магомедова рассматривал Второй Западный окружной военный суд. Обвинение на слушаниях заявило, что мужчина 1982 года рождения связался через соцсети с представителями запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», прошел курс дистанционного обучения по сборке самодельного взрывного устройства, после чего купил компоненты для его сборки и начал подготовку к осуществлению взрыва в одном из судов Московского региона.

Сотрудники столичного управления ФСБ задержали Магомедова, как отметили в пресс-службе, «в момент приготовления» взрывного устройства в арендованной квартире. При обыске сотрудники спецслужбы нашли взрывчатку, поражающие элементы для бомбы в виде шурупов, сотовый телефон для приведения взрывного устройства в действие, а также схемы подхода к зданию суда, где злоумышленник планировал взрыв.

В июле 2021 года Следственный комитет по Московской области сообщил о задержании в Подмосковье члена «Исламского государства», готовившего теракты. Злоумышленник, фамилия которого не называлась, по собственной инициативе вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового ее участника. Следствие отмечало, что задержанный приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.

В октябре 2022 года ФСБ сообщала о задержании в Подмосковье гражданина Украины, который, как заявили в спецслужбе, планировал совершить теракт на территории Московской области. Для этого подозреваемый, как говорилось с сообщении ФСБ, доставил из Киева переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла». Задержанный признал вину и начал сотрудничать со следствием, уголовное дело завели по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222). Это грозит лишением свободы сроком до 12 лет.