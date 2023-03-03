Готовивший теракт в подмосковном суде россиянин получил 19 лет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 02 мар, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 02 мар, 16:26
Богомаз рассказал о состоянии пострадавшего из-за диверсантов мальчика Общество, 15:06
В Коломне подняли беспилотники для патрулирования после данных о взрыве Политика, 15:05
ТАСС сообщил о состоянии Костомарова после инсульта Спорт, 15:03
Путин подписал указ об отстранении акционеров за срыв гособоронзаказа Политика, 15:01
«Волна паники». Почему курс биткоина резко обвалился Крипто, 14:56
РФС оштрафовал «Волгу» за брошенный в игрока «Зенита» банан Спорт, 14:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Криптокредитор Celsius частично возобновил вывод средств Крипто, 14:39
Роскомнадзор назвал сроки для подключения операторов к системе «Антифрод» Общество, 14:33
В суде Подгорицы произошел взрыв Общество, 14:31
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:26
Дочь Пеле рассказала о последнем желании отца перед смертью Спорт, 14:16
С собственника требуют деньги за долги компании. На что он имеет право Pro, 14:12
Песков прокомментировал данные о давлении США на Германию из-за Украины Политика, 14:07
Политика ,  
0 

Готовивший теракт в подмосковном суде россиянин получил 19 лет

УФСБ: Россиянина, готовившего теракт в суде в Подмосковье, приговорили к 19 годам колонии
Суд счел доказанным, что подсудимый связался с террористами в соцсетях, прошел дистанционное обучение и приобрел компоненты для сборки взрывного устройства, чтобы устроить взрыв в здании одного из подмосковных судов
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Суд приговорил готовившего взрыв в здании суда в Подмосковье россиянина к 19 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

«Магомедов К. М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (террористический акт, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение оружия, максимальное наказание — до восьми лет заключения со штрафом) Уголовного кодекса, и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе.

Дело Магомедова рассматривал Второй Западный окружной военный суд. Обвинение на слушаниях заявило, что мужчина 1982 года рождения связался через соцсети с представителями запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», прошел курс дистанционного обучения по сборке самодельного взрывного устройства, после чего купил компоненты для его сборки и начал подготовку к осуществлению взрыва в одном из судов Московского региона.

Сотрудники столичного управления ФСБ задержали Магомедова, как отметили в пресс-службе, «в момент приготовления» взрывного устройства в арендованной квартире. При обыске сотрудники спецслужбы нашли взрывчатку, поражающие элементы для бомбы в виде шурупов, сотовый телефон для приведения взрывного устройства в действие, а также схемы подхода к зданию суда, где злоумышленник планировал взрыв.

В июле 2021 года Следственный комитет по Московской области сообщил о задержании в Подмосковье члена «Исламского государства», готовившего теракты. Злоумышленник, фамилия которого не называлась, по собственной инициативе вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового ее участника. Следствие отмечало, что задержанный приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.

Читайте на РБК Pro
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
Рынок микроэлектроники: почему создать Тайвань в России пока не получится
Как мошенничают менеджеры компаний и кладут себе в карман чужие деньги
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде

В октябре 2022 года ФСБ сообщала о задержании в Подмосковье гражданина Украины, который, как заявили в спецслужбе, планировал совершить теракт на территории Московской области. Для этого подозреваемый, как говорилось с сообщении ФСБ, доставил из Киева переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла». Задержанный признал вину и начал сотрудничать со следствием, уголовное дело завели по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222). Это грозит лишением свободы сроком до 12 лет.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
теракт суд приговор ФСБ
Материалы по теме
Кабмин утвердил выплаты семьям погибших при теракте на Крымском мосту
Политика
В суд поступило первое дело о теракте в новых регионах
Политика
Путин назвал терактом нападение на Брянскую область
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter