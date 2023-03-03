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WSJ перечислил обещанное США Украине оружие на $30 млрд

WSJ: США за год обязались передать Украине ракеты, бронетехнику и патроны на $30 млрд
Пентагон за прошедший год обязался поставить ВСУ артиллерию, ракеты, радарные системы, миллионы патронов и другое вооружение на $30 млрд, пишет WSJ. По данным Reuters, 3 марта США объявят об еще одной поставке на $400 млн
Пусковая установка Patriot, установленная на M983 HEMTT
Пусковая установка Patriot, установленная на M983 HEMTT (Фото: Omar Marques / Getty Images)

США с начала военной операции России на Украине выделили более $30 млрд на помощь последней в области безопасности — ВСУ пообещали предоставить артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радарные системы, бронежилеты, миллионы патронов и многое другое, пишет The Wall Street Journal.

Пока трудно определить, сколько единиц техники уже поставили или пообещали США, в частности, из-за огромного масштаба поставок, указало WSJ. В перечень передаваемого ВСУ оборудования входят 10 тыс. зенитных установок и противотанковых комплексов, более 200 вертолетов и танков, а также свыше 1,5 млн артиллерийских снарядов и боеприпасов к ним.

Власти США пообещали объявить 3 марта о новой поставке вооружений на Украину, в которую войдут в основном снаряды для уже использующихся ВСУ систем оружия. По данным Reuters, речь идет о ракетах GMLRS для РСЗО HIMARS, снарядов для БМП Bradley и другой техники на общую сумму в $400 млн.

Кремль настаивает, что западные вооружения лишь затягивают конфликт, но не мешают Москве добиваться намеченных целей. Президент Владимир Путин говорил, что победа России на Украине неизбежна.

WSJ перечислил обещанное США Украине оружие на $30 млрд
WSJ перечислил обещанное США Украине оружие на $30 млрд

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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