WSJ перечислил обещанное США Украине оружие на $30 млрд
США с начала военной операции России на Украине выделили более $30 млрд на помощь последней в области безопасности — ВСУ пообещали предоставить артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радарные системы, бронежилеты, миллионы патронов и многое другое, пишет The Wall Street Journal.
Пока трудно определить, сколько единиц техники уже поставили или пообещали США, в частности, из-за огромного масштаба поставок, указало WSJ. В перечень передаваемого ВСУ оборудования входят 10 тыс. зенитных установок и противотанковых комплексов, более 200 вертолетов и танков, а также свыше 1,5 млн артиллерийских снарядов и боеприпасов к ним.
Власти США пообещали объявить 3 марта о новой поставке вооружений на Украину, в которую войдут в основном снаряды для уже использующихся ВСУ систем оружия. По данным Reuters, речь идет о ракетах GMLRS для РСЗО HIMARS, снарядов для БМП Bradley и другой техники на общую сумму в $400 млн.
Кремль настаивает, что западные вооружения лишь затягивают конфликт, но не мешают Москве добиваться намеченных целей. Президент Владимир Путин говорил, что победа России на Украине неизбежна.