WSJ перечислил обещанное США Украине оружие на $30 млрд

WSJ: США за год обязались передать Украине ракеты, бронетехнику и патроны на $30 млрд

Пентагон за прошедший год обязался поставить ВСУ артиллерию, ракеты, радарные системы, миллионы патронов и другое вооружение на $30 млрд, пишет WSJ. По данным Reuters, 3 марта США объявят об еще одной поставке на $400 млн

Пусковая установка Patriot, установленная на M983 HEMTT (Фото: Omar Marques / Getty Images)

США с начала военной операции России на Украине выделили более $30 млрд на помощь последней в области безопасности — ВСУ пообещали предоставить артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радарные системы, бронежилеты, миллионы патронов и многое другое, пишет The Wall Street Journal.

Пока трудно определить, сколько единиц техники уже поставили или пообещали США, в частности, из-за огромного масштаба поставок, указало WSJ. В перечень передаваемого ВСУ оборудования входят 10 тыс. зенитных установок и противотанковых комплексов, более 200 вертолетов и танков, а также свыше 1,5 млн артиллерийских снарядов и боеприпасов к ним.

Власти США пообещали объявить 3 марта о новой поставке вооружений на Украину, в которую войдут в основном снаряды для уже использующихся ВСУ систем оружия. По данным Reuters, речь идет о ракетах GMLRS для РСЗО HIMARS, снарядов для БМП Bradley и другой техники на общую сумму в $400 млн.

Кремль настаивает, что западные вооружения лишь затягивают конфликт, но не мешают Москве добиваться намеченных целей. Президент Владимир Путин говорил, что победа России на Украине неизбежна.