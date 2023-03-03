Reuters узнало объем нового пакета военного помощи США для Украины

США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн, соответствующее объявление будет сделано в пятницу, 3 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Белый дом накануне анонсировал поставку, но не уточнил ее объем. Украина получит в основном боеприпасы для систем, которыми уже обладают — реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, рассказал пресс-секретарь Джон Кирби.

Он также отметил, что в пятницу американский президент Джо Байден встретится с немецким канцлером Олафом Шольцем в Вашингтоне, они обсудят продолжение поддержки Украины, в частности — «виды возможностей, в которых Украина продолжает нуждаться в предстоящие недели и месяцы».

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