В документах Минобороны Вьетнама нашли план на случай войны с США

Несмотря на соглашение о стратегическом партнерстве, в Минобороны Вьетнама в 2024 году допускали, что США могут применить против страны военную силу. Госдеп заявил, что партнерство с Вьетнамом укрепляет безопасность обеих стран

Фото: Carl Court / Getty Images

Ханой спустя более 50 лет после окончания войны во Вьетнаме рассматривает США как «воинственную державу» и как минимум до 2024 года готовился к возможной агрессии со стороны Соединенных Штатов, говорится в докладе правозащитной группы the88project. Выдержки из него приводят AP и The Times.

Правозащитники ссылаются на документ Минобороны Вьетнама от августа 2024 года под названием «План второго вторжения США». Он был подготовлен всего через год после того, как отношения между двумя странами были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства — самого высокого с момента нормализации отношений в 1995 году.

В документе говорится, что Вашингтон и его союзники, которые стремятся к сдерживанию Китая, «готовы применить нетрадиционные формы войны и военные интервенции» против стран, «отошедших от его орбиты». Авторы отмечают низкий риск войны Вьетнама с США, в то же время они призывают к бдительности, чтобы не «создать предлог» для начала вторжения в страну.

Хотя США и относятся к Вьетнаму как к стратегическому партнеру, Вашингтон использует сотрудничество, чтобы «навязать свои ценности» в отношении свободы, демократии, прав человека и религии и «постепенно изменить социалистическое правительство», говорится в документе.

По данным the88project, другие ведомства во Вьетнаме разделяют опасения Минобороны. Ханой вместо того чтобы рассматривать США как стратегического партнера, «видит в Вашингтоне экзистенциальную угрозу и не намерен присоединяться к его антикитайскому альянсу», заявил соруководитель проекта Бен Суонтон.

В Госдепартаменте США не стали комментировать документ, заявив лишь, что партнерство с Вьетнамом «укрепляет безопасность и процветание обеих стран».

Профессор Национального военного колледжа в Вашингтоне Захари Абуза заявил, что вьетнамские военные до сих пор «очень хорошо помнят» войну с США, закончившуюся в 1975 году. По его словам, хотя западные дипломаты склонны считать, что Ханой больше всего обеспокоен возможной китайской агрессией, документ Минобороны показывает, что на самом деле это не так и власти Вьетнама опасаются «цветной революции».

По словам Нгуена Кхак Зянга, приглашенного научного сотрудника Программы изучения Вьетнама в Институте Юсуфа Исхака в Сингапуре, отношения Ханоя и Вашингтона улучшились, когда генсеком ЦК Компартии Вьетнама стал То Лам. Это произошло в августе 2024 года, в том же месяце, когда был подготовлен документ Минобороны. После возвращения в Белый дом Дональда Трампа двусторонние связи укрепились, однако военная операция США против Венесуэлы и захват Николаса Мадуро в январе насторожили вьетнамские власти, отмечает эксперт. По его мнению, любые военные действия США в отношении Кубы — союзника Ханоя — могут нарушить стратегический баланс.