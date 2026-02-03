 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Структуру плана обороны Украины, действовавшую с 2020 года, признали устаревшей, Зеленский утвердил новую. План должен будет разработать кабмин совместно с СБУ, службой разведки и Нацбанком
Фото: Сергей Коровайный / Reuters
Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленную структуру плана обороны страны, следует из указа на сайте главы государства.

Текст структуры не опубликован, он имеет гриф «для служебного пользования». В соответствии с ней правительство вместе со Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки и Национальным банком должны будут разработать план обороны Украины. После этого документ внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущая структура, которая действовала с 2020 года, признана утратившей силу. То же касается еще двух документов с грифом «для служебного пользования».

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Политика
Марк Рютте и Владимир Зеленский

Зеленский в ноябре 2025 года говорил о необходимости обновить план обороны Украины и базовые документы по безопасности с учетом опыта боевых действий. Он поручил подготовить соответствующие предложения для кабмина министров Денису Шмыгалю, который тогда возглавлял Минобороны. С января Шмыгаль руководит Министерством энергетики, а на посту главы военного ведомства его сменил Михаил Федоров.

Зеленский говорил, что ожидает от Федорова закрытия дефицитов в финансировании обороны и улучшения финансового обеспечения военных на передовой.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
