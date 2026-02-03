Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным

Фото: justice.gov

В рассекреченных файлах по делу Джеффри Эпштейна упоминается письмо премьер-министра Израиля Эхуда Барака, в котором он описывает встречи с ведущими российскими финансистами. Документ опубликован на сайте Минюста США.

Речь идет об электронном сообщении, которое Эпштейн получил от Барака 20 июня 2015 года. На тот момент он уже ушел из политики. В нем Барак рассказывает финансисту об «очень хороших встречах» с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими официальными лицами из России.

«Я также кратко встретился с [Алексеем] Кудриным, [Андреем] Костиным (ВТБ) и [Германом] Грефом (Сбербанк)», — говорится в письме экс-премьера Израиля.

РБК направил запрос в пресс-службу ЦБ, ВТБ, Сбера.

В рассекреченных файлах по делу Эпштейна также упоминается имя президента России Владимира Путина. В основном он фигурирует в новостных статьях, которыми обменивался покойный финансист с собеседниками. Также в нескольких письмах Эпштейн заявлял о своем желании встретиться с российским лидером. Комментируя эти данные, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с президентом России.