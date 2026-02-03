Yle узнала о планах Финляндии рассредоточить ледоколы из-за России

Финляндия рассматривает перенос части ледоколов из южных портов на север в рамках усиления безопасности снабжения и оборонной готовности на фоне российско-украинского конфликта, пишет Yle.

В качестве новых баз для судов предлагаются порты Оулу и Кеми, готовые принять у себя ледоколы, которые сейчас базируются в районе Хельсинки (Катаянокка) и Хамина-Котка (Пикку-Хиетанен).

В Министерстве транспорта и связи готовится инвестиционная программа для национального ледокольного флота, в рамках которой обсуждается и децентрализация базирования.

