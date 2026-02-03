Yle узнала о планах Финляндии рассредоточить ледоколы из-за России
Финляндия рассматривает перенос части ледоколов из южных портов на север в рамках усиления безопасности снабжения и оборонной готовности на фоне российско-украинского конфликта, пишет Yle.
В качестве новых баз для судов предлагаются порты Оулу и Кеми, готовые принять у себя ледоколы, которые сейчас базируются в районе Хельсинки (Катаянокка) и Хамина-Котка (Пикку-Хиетанен).
В Министерстве транспорта и связи готовится инвестиционная программа для национального ледокольного флота, в рамках которой обсуждается и децентрализация базирования.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии