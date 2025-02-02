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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Тарифы Трампа ударят по поставкам в США авокадо, перца и автомобилей

Bloomberg: пошлины Трампа приведут к росту цен на авокадо, перец и машины
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Тарифы США на товары из Канады и Мексики и ответные меры стран могут спровоцировать рост цен на ряд товаров, включая пиво, бензин, сталь, машины, овощи и фрукты. Это может привести к разгону инфляции и сокращению ВВП
Фото: Ivan Arias / Reuters
Фото: Ivan Arias / Reuters

Вводимые с 4 февраля американским президентом Дональдом Трампом 25-процентные тарифы на товары из Мексики и Канады и ответные меры этих стран приведут к разрушению тесно интегрированных производственных линий и цепочек поставок по всей Северной Америке, пишет The New York Times (NYT).

Трамп решил ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады. Исключением станут поставки канадских энергоресурсов — на них вводится пошлина 10%, чтобы избежать значительного роста цен на бензин и коммунальные услуги, писало Associated Press. Также 10-процентные пошлины вводятся на импорт из Китая. Решение республиканец объяснял борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

Пекин обещал обратиться с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО). Канада и Мексика пообещали ввести схожие меры после объявления Трампа. Его советник по торговой политике Питер Наварро предупредил, что США могут дополнительно увеличить пошлины, если власти Канады, Мексики и Китая прибегнут к ответным мерам на действия Вашингтона.

NYT отмечает, что согласно последним данным правительства США, за 2023 год совокупная стоимость товаров, которыми Вашингтон торгует с Мехико и Оттавой, составила более $1,5 трлн. Несмотря на то что экономика США крупнее экономик Мексики и Канады и менее зависима от торговли с ними, она также столкнется с негативным эффектом: из-за высоких пошлин товары будут дорожать, и покупать их станут меньше, что разгонит инфляцию.

По подсчетам исследователей из Института мировой экономики Петерсона, 25-процентные тарифы на весь импорт из Мексики и Канады снизит ВВП Соединенных Штатов примерно на $200 млрд за время президентства Трампа (до 2029 года).

По оценкам базирующейся в Нидерландах банковской группы ING, которые приводит Bloomberg, при наихудшем сценарии (если не удастся заменить импортные товары американскими и 100% тарифов «лягут на плечи» потребителей) дополнительные расходы составят около $835 на человека, или $3242 на семью из четырех человек. Главный международный экономист ING Джеймс Найтли отметил, что влияние не будет ощущаться сразу, но в средне- и долгосрочной перспективе произойдет сокращение покупательной способности.

Провинция Канады ответит США на тарифы запретом алкоголя из ряда штатов
Политика
Фото:Christinne Muschi / Keystone Press Agency / Global Look Press

NYT отмечает, что пока неясно, какие именно товары попадут под действие тарифов. Газета прогнозирует, что в их число войдут авокадо, пиво, сталь, автомобили и бензин. Bloomberg уточняет, что США импортируют из Мексики около половины овощей и примерно 40% фруктов. Мексика является крупнейшим поставщиком болгарского перца, огурцов и тыквы, а также авокадо (более 90%) в Штаты. NYT пишет, что американские производители сезонных овощей и фруктов могут поприветствовать решение Трампа, поскольку им трудно конкурировать с мексиканскими коллегами.

Кроме того, Мехико является крупным поставщиком алкоголя в США — в 2023 году его доля составила почти четверть всего импорта из Мексики, подчеркивает Bloomberg. Страна поставляет четыре из пяти ввозимых из-за рубежа в Штаты сортов пива, а также половину крепких напитков — в основном текилу и мескаль. Канада также поставляет США значительную долю дистиллированных крепких напитков, включая ликеры и виски.

Решение Трампа затронет и автомобильное производство: Канада и Мексика поставляют почти половину импортируемых США автозапчастей и примерно столько же собранных машин, ввозимых из-за рубежа.

Кроме того, пострадают и американские производители, которые поставляют товары в Мексику и Канаду, если эти страны введут ответные пошлины, пишет NYT. Например, под ударом Канады окажутся апельсиновый сок из Флориды, виски из Теннесси и арахисовое масло из Кентукки.

Как заключает газета, вводимые США тарифы и ответные меры Мексики и Канады могут разрушить «столпы всех трех экономик» — сельское хозяйство, автомобилестроение и поставки энергии. Пошлины на энергоресурсы из Канады являются исключением и составят 10%, а не 25%, как для остальных товаров.

Кроме того, решение ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая могут привести к росту цен на одежду брендов, которые полагаются на китайский импорт, на 2%, отмечает Bloomberg. Пекин поставляет около 30% импортной одежды в США. Также среди лидеров по поставкам из Китая в США — мобильные телефоны, компьютеры и игрушки.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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