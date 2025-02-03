ТАСС раскрыл детали подготовки убийства основателя батальона «Арбат»
В подготовке покушения на главу Федерации бокса ДНР, основателя отдельного батальона специального назначения «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего после взрыва в столичном ЖК «Алые паруса», участвовали несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек. Роли каждого были распределены заранее. Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — рассказал собеседник агентства.
Взрыв в ЖК прогремел утром 3 февраля. Погиб один человек, пострадали еще четверо, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже Следственный комитет сообщил о смерти одного из раненых. По данным ТАСС и «Коммерсанта», речь шла о Саркисяне, а до этого сообщалось о гибели его охранника.
СК завел дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия. Источник РБК сообщил, что основная версия произошедшего — заказное убийство.
Армен Саркисян, также известный как Армен Горловский, рассказывал, что в юности переехал из Армении на Украину, в Горловку (город расположен к северу от Донецка, в 2014 году перешел под контроль ДНР; Россия включила регион в свой состав осенью 2022-го), где прожил «всю свою осознанную жизнь».
В 2022-м он создал «Арбат», или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка». Летом 2023 года батальон заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал бывший член ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян.
Следственный комитет Армении заподозрил «Арбат» в подготовке бойцов с целью захвата власти в стране, что в батальоне назвали антироссийской пропагандой. На Украине Саркисян с 2014 года находится в розыске.
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