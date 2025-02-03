 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
0 

ТАСС раскрыл детали подготовки убийства основателя батальона «Арбат»

ТАСС: в подготовке убийства Саркисяна участвовали несколько человек
Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
В подготовке покушения на Саркисяна, погибшего после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, участвовали несколько человек: одни следили за ним, а другие были исполнителями взрыва, сообщает ТАСС. СК завел дело об убийстве
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В подготовке покушения на главу Федерации бокса ДНР, основателя отдельного батальона специального назначения «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего после взрыва в столичном ЖК «Алые паруса», участвовали несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек. Роли каждого были распределены заранее. Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — рассказал собеседник агентства.

Взрыв в ЖК прогремел утром 3 февраля. Погиб один человек, пострадали еще четверо, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже Следственный комитет сообщил о смерти одного из раненых. По данным ТАСС и «Коммерсанта», речь шла о Саркисяне, а до этого сообщалось о гибели его охранника.

СК завел дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия. Источник РБК сообщил, что основная версия произошедшего — заказное убийство.

Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Фотогалерея 

Армен Саркисян, также известный как Армен Горловский, рассказывал, что в юности переехал из Армении на Украину, в Горловку (город расположен к северу от Донецка, в 2014 году перешел под контроль ДНР; Россия включила регион в свой состав осенью 2022-го), где прожил «всю свою осознанную жизнь».

В 2022-м он создал «Арбат», или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка». Летом 2023 года батальон заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал бывший член ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян.

Следственный комитет Армении заподозрил «Арбат» в подготовке бойцов с целью захвата власти в стране, что в батальоне назвали антироссийской пропагандой. На Украине Саркисян с 2014 года находится в розыске.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Армен Саркисян покушение убийство слежка
Материалы по теме
Песков назвал сложной работой расследование взрыва в ЖК «Алые паруса»
Общество
На место взрыва в ЖК «Алые паруса» прилетел вертолет
Политика
Адвокат Жорин рассказал о последствиях взрыва в ЖК «Алые паруса»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
В Минэнерго предложили создать реестр оборудования для майнинга. ЗачемКрипто, 18:28
Путин подписал указ о песенном конкурсе вместо «Евровидения»Общество, 18:28
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
Путин подписал закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповПолитика, 18:14
Переводчик Моуринью перепутал «сумерки» и «туалет» на пресс-конференцииСпорт, 18:09
Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту ОКР СмирновуСпорт, 18:01
В России предложили увеличить штраф за несообщение в военкомат о переездеПолитика, 17:59
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
В Туапсе в квартире взорвался бытовой газОбщество, 17:59
Официальный курс доллара США вырос более чем на ₽2 и приблизился к ₽100Инвестиции, 17:56
Фонд реновации стал лидером по вводу жилья в Москве в 2024 годуНедвижимость, 17:55
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБИнвестиции, 17:47
В Грузии сообщили об отзыве членов делегации из ПАСЕПолитика, 17:44
ВОЗ назвала регион с наивысшим уровнем потребления алкоголя в миреВино, 17:41
Начался демонтаж палубы севшего на мель танкера «Волгонефть-239»Общество, 17:36