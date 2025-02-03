Глава МИД Польши посмотрел фильм про инопланетян и обратился к Трампу

Сикорский заявил, что в 1990-х союзники надеялись, что США найдут решение в случае кризиса, но теперь Европа «поняла послание» о необходимости развития собственной безопасности. Он призвал США и Европу действовать как союзникам

Кадр из фильма «День независимости» (Фото: Ruth Beitia Archives / Digital Press Photo / Global Look Press)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье для The New York Times заявил, что сцена из американского фильма «День независимости» заставила его задуматься о реальном положении дел в отношениях США с союзниками.

«День независимости» (1996) — фильм Роланда Эммериха с Уиллом Смитом в главной роли. По сюжету инопланетяне атакуют Землю и уничтожают ее жителей. Американские пилот и ученый в День независимости США (4 июля) находят способ уничтожить корабль инопланетян, взрыв которого напоминает фейерверки, и спасти планету. Картина получила две премии «Оскар» — за звук и визуальные спецэффекты — и антипремию «Золотая малина» за сценарий.

Сикорский отметил, что на момент выхода фильма «мы жили в однополярном мире, в котором Соединенные Штаты были единственной неоспоримой мировой державой». «В момент кризиса другие страны ожидали, что Америка найдет решение. Тридцать лет спустя те, кто обращается к Вашингтону в поисках руководства, могут делать это с меньшей уверенностью. <...> По мере того, как некоторые союзники начинают уставать от американской мощи, американцы, похоже, начинают уставать от своих союзников», — пишет глава МИД Польши.

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока дал понять, что будет ставить интересы Америки на первое место, и напомнил членам НАТО, что альянс — «не бесплатная поездка», продолжил Сикорский. Теперь Европа «поняла послание», что ее безопасность — «не услуга, предоставляемая Соединенными Штатами».

«Все начинается с нас. Но независимость европейской безопасности не обязательно должна быть несовместима с тесным сотрудничеством с Соединенными Штатами. В идеальном мире — в более безопасном мире — будет и то, и другое», — подчеркнул он.

Глава польского МИДа напомнил о предоставлении военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также помощи беженцам в ходе конфликта более чем на $140 млрд. Кроме того, члены ЕС договорились выделить до $54 млрд на поддержку восстановления Украины, добавил он, подчеркнув, что в Европе «готовы сделать больше». Москва осуждает военную помощь Киеву.

Польша как председательствующая в ЕС до июня страна стремится привести союз к «большей устойчивости и более тесному трансатлантическому сотрудничеству», говорит Сикорский. Он отметил, что если в 2017-м требованию Трампа о затратах на оборону не менее 2% ВВП для членов НАТО соответствовали только пять участников блока, в прошлом году этот показатель преодолели 23.

В их числе и Польша, которая лидирует по уровню расходов на оборону в НАТО, потратив 4,7% ВВП и приблизившись к нынешнему требованию Трампа тратить не менее 5% ВВП. При этом в США бюджет Минобороны составляет около 3,5% ВВП, отмечает Сикорский. По его мнению, доля расходов в 5% ВВП — то, что нужно НАТО, «учитывая угрозы безопасности».

Со схожей точкой зрения выступал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш: по его мнению, если страны ЕС увеличат расходы на оборону и инвестиции в собственную безопасность, Трамп прислушается к их мнению в переговорах по Украине. При этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню счел слова Трампа о необходимых тратах на оборон в 5% ВВП для стран НАТО «пинком под зад европейским столицам» и призвал развивать собственную оборонную промышленность.

Польский министр подчеркнул, что хотя США поддерживали европейскую оборону после Второй мировой войны, принцип коллективной обороны (нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на весь блок) был применен только однажды в ответ на теракт 11 сентября 2001 года. «Польша направила бригады в Афганистан и Ирак и держала их там почти два десятилетия. Она так и не прислала счет», — пишет он.

Теперь же, по словам Сикорского, Россия, Иран, Северная Корея и Китай представляют «серьезную угрозу для большей части мира» и, чтобы противостоять ей, США и Европа «нуждаются друг в друге больше, а не меньше». «Наши противники больше всего на свете хотят видеть нас раздробленными, страдающими от экономических споров и неспособными руководить. Вместо этого давайте продолжим идти по пути партнерства, мира, основанного на силе, как друзья и союзники», — заключил глава польского МИДа.