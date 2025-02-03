Гладков раскритиковал мэра Белгорода за «превращение города в помойку»

Белгород «превращается в помойку», заявил Гладков, отметив, что живет в центре и «приносит грязь домой». «Выведите технику и убирайте город», — потребовал он от мэра

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства раскритиковал чиновников за грязь на улицах, в первую очередь областного центра.

«Меня не удовлетворяет на сегодняшний день состояние наших улиц. Область грязная. <...> Хожу ногами — точно так же, как и все, приношу грязь домой. Живу в центре Белгорода. Здесь обижаться не нужно. Это ваши полномочия, никто их с вас не снимал», — сказал он, обращаясь к мэру города Валентину Демидову и главам других населенных пунктов.

«Белгород крайне грязный, Валентин Валентинович. Крайне грязный. Посмотрите, во что превращается — в помойку. Это неправильно. Выведите технику и убирайте город», — потребовал губернатор.

По словам Гладкова, областные города превращаются в «грязные и замусоренные территории» из-за отсутствия снега, повышенной влажности и военной техники, которая на колесах «растаскивает чернозем по дорогам». Навести порядок в приграничье сейчас сложно, но в Белгороде простой коммунальной техники недопустим, заявил он.

В декабре жители Белгорода жаловались губернатору, что строительная техника развозит грязь и глину по центру города. Гладков тогда сделал Демидову замечание и призвал «не допускать того, чтобы портить Белгород за счет новых строительных площадок». В конце января он раскритиковал мэрию, опубликовав видео с лужей возле входа в поликлинику № 1: «Такое ощущение, что мы находимся за тысячу километров от Белгорода… Плохо!»

В приграничных населенных пунктах, где «грязи на некоторых участках сантиметров на пять-десять», коммунальщики пока не могут убрать землю с дорог, так как переоборудование машин возможно только по окончании зимы, отмечал Гладков: «Ни одна коммунальная машина свои задачи там сейчас не выполнит. Физически это сделать невозможно: дроны сожгут машины, погибнут водители».