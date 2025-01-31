Гладков заявил, что ему стыдно за чиновников из-за дефицита физраствора

Жительница сообщила губернатору, что в одной из больниц региона нет физраствора. Гладков рассказал, что это связано с перебоями в поставках, но отметил, что ему стыдно за подчиненных, которые не обеспечили закупку

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В некоторых белгородских больницах нет физраствора из-за перебоев в поставках, сообщил губернатор региона области Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы жителей. Он отметил, что ему стыдно за подчиненных, которые допустили такую ситуацию.

Одна из жительниц области рассказала, что в кардиологическом отделении Валуйской центральной районной больницы (ЦРБ) «нет лекарств». «Пациент при госпитализации сам все покупает! Даже физраствор!» — возмутилась женщина.

«Прошу прощения, не поверил вашим словам, позвонил сейчас главному врачу центральной больницы в Валуйках. И он, к моему, если честно, шоку, подтвердил, что физраствора у нас в больницах нет. Потому что, оказывается, есть перебой с поставкой», — сообщил Гладков.

Контракт на поставку был заключен в конце декабря, в прошлые годы закупки проходили в автоматическом режиме, отметил Гладков, но теперь он узнает о проблемах от жителей. Он сказал, что обратился в соответствующее министерство, главу которого недавно отпустил в отпуск «зря», теперь руководство ведомства доложит о принятых мерах.

«Мне неудобно, мне стыдно [за промахи подчиненных]», — отметил Гладков, поскольку они не справились с решением «простой задачи» по закупке, притом что есть деньги, договоры, лимиты, а люди вынуждены «бегать по аптекам». Чиновники заняли «страусиную позицию» и «прячут голову в песок», посетовал губернатор.

Проблема с физраствором в России наблюдается с прошлого года. На прямую линию президенту Владимиру Путину в декабре россияне жаловались на нехватку этого препарата. Глава государства связал проблему с тем, что Минпромторг и Минздрав своевременно не приняли решение по ценам на упаковку физраствора. «Для производителей цена, которая предлагалась, стала убыточной, дошли до того, что начали закупать ее за границей», — сказал Путин.