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Reuters узнал, как Северная Корея зарабатывает валюту на экспорте ресниц

Reuters: КНДР зарабатывает «миллионы долларов» на экспорте ресниц и париков
Только за 2023 год КНДР экспортировала в Китай 1680 тонн накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн, сообщает Reuters. По данным агентства, эти товары затем переупаковывают и продают, в том числе странам Запада
Фото: Putu Sayoga / Getty Images
Фото: Putu Sayoga / Getty Images

Северная Корея зарабатывает «миллионы долларов» на экспорте накладных ресниц и париков, продаваемых в магазинах по всему миру под видом произведенных в Китае, пишет Reuters со ссылкой на десятки опрошенных экспертов из индустрии красоты и данные таможни КНДР и КНР.

Как отмечает агентство, местом назначения почти всего заявленного экспорта Северной Кореи является Китай, а парики и накладные ресницы составили почти 60% подобного экспорта страны в 2023 году — КНДР экспортировала в КНР 1680 т накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн (для сравнения: в 2019 году Северная Корея экспортировала 1829 т продукции на сумму $31,1 млн). Для сравнения — весь северокорейский экспорт в Китай в 2022 году составил $1,3 млрд.

Опрошенные Reuters эксперты пояснили, что Северная Корея уже давно является крупным экспортером париков и накладных ресниц, однако во время пандемии COVID-19, когда в стране были введены жесткие антиковидные ограничения, а границы закрыты, экспорт резко упал. Тем не менее уже в 2023 году значительная часть торговли ресницами северокорейского производства через Китай возобновилась, отмечают эксперты.

Агентство отмечает, что обработка, упаковка и продажа по всему миру северокорейских накладных ресниц и париков, открыто осуществляемая в соседнем Китае, «дает режиму Ким Чен Ына возможность обойти международные санкции, обеспечивая жизненно важный источник иностранной валюты».

По словам трех руководителей китайских заводов, китайские производители начали сотрудничать с северокорейскими заводами по производству искусственных ресниц в начале 2000-х годов. Они заявили, что ценят рабочую силу страны за ее низкую стоимость и высокое качество ресниц.

«Мы можем предположить, что <...> миллионы долларов каждый месяц, которые Северная Корея зарабатывает на торговле ресницами, используются режимом Ким Чен Ына», — заявил Reuters базирующийся в Сеуле адвокат по санкциям Шин Тонг-чан.

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил агентству, что Пекин и Пхеньян «являются дружественными соседями» и что «нормальное сотрудничество между двумя странами, которое является законным и соответствует требованиям, не следует преувеличивать».

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Международные санкции против КНДР были введены в 2006 году после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Резолюция Совбеза ООН 1718 потребовала от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретила экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также предметов роскоши. Впоследствии санкции неоднократно расширялись. В настоящее время большинство валютных сбережений КНДР в иностранных юрисдикциях заморожены, а экспортировать в страну станки, минералы, сталь и железо, импортировать корабли, ткани, уголь, металлы, а также продукты питания странам ООН запрещено.

За долгие годы под санкциями Северная Корея научилась их обходить — в том числе через компании-однодневки, через посредников в лице компаний из дружественных стран, а также с помощью хакеров и криптовалют. Как писала NYT, до ужесточения санкций экспорт железной руды и каменного угля составлял более трети всего экспорта КНДР, а в некоторых африканских странах, по данным The Diplomat, продолжает пользоваться спросом северокорейское оружие, зачастую представляющее собой клоны советских образцов. Японская Yomiuri еще в 2017 году писала, что КНДР зарабатывает $1–2 млрд в год на поддельных товарах и отправке рабочей силы. Также Северная Корея торгует на экспорт женьшенем и другими препаратами традиционной медицины.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, за границей работает от 50 тыс. до 60 тыс. северокорейских рабочих, в основном в России и Китае, задача которых — ввозить иностранную валюту. Как писала SCMP, многие из граждан КНДР работают в северокорейских ресторанах за рубежом, в том числе на территории Китая. Власти Южной Кореи неоднократно рекомендовали своим гражданам не посещать такие рестораны, так как они, по версии Сеула, позволяют Пхеньяну зарабатывать валюту для финансирования ракетно-ядерной программы.

В сентябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров после встречи президента Владимира Путина с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил о том, что Москва и Пекин откажутся от санкций против КНДР. По его словам, указанные ограничения принимались в совершенно иной геополитической обстановке. Путин позднее уточнил, что Москва продолжит исполнять текущие ограничения на военно-техническое сотрудничество, введенные ООН.

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