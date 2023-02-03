Силовики задержали мужчину в Москве из-за постов в Nexta Live

В СК подозревают Олега Селиверова в причастности к деятельности телеграм-канала Nexta Live. Как сообщали источники РБК, следователи заинтересовались каналом из-за сообщения, которое сочли призывом к терроризму

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве в ночь с 2 на 3 февраля задержали жителя столицы Олега Селиверова, которого СК подозревает в причастности к деятельности телеграм-канала Nexta Live, рассказал РБК источник, близкий к Следственному комитету. О задержании Селиверова также сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России) со ссылкой на его родственницу.

По данным проекта, при обыске у него изъяли технику. Задержанный сказал родственникам, что речь может идти о статье 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) или 205 УК (террористический акт), пишет проект.

В Nexta Live заявили, что Селиверов не имеет отношения к проекту, «а люди, хоть минимально связанные с этим каналом, не посещают Россию и не находятся там».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и обратился за комментарием в ГСУ СКР по Москве.

28 января РБК со ссылкой на два источника сообщал, что московские следователи проводят проверку из-за постов в Nexta Live в марте прошлого года, которые силовики расценили как призыв к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса составляет до семи лет лишения свободы). По версии следствия, сообщения разместил владелец канала. В причастности к деятельности канала заподозрили Олега Селиверова, проживающего в столице, рассказывали собеседники РБК.

О том, что следователи заинтересовались 27-летним Олегом С. из-за публикации в канале Nexta Live, сообщал также телеграм-канал Baza. Канал назвал его предполагаемым владельцем Nexta Live. Сам мужчина позже рассказал Baza, что не имеет никакого отношения к Nexta Live. «Меня уже вызывали в полицию, задавали эти вопросы. Я им сказал, что я всю жизнь жил в Москве и никак не связан с этим каналом. Об остальном я не готов говорить без адвоката», — сказал он.