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Силовики задержали мужчину в Москве из-за постов в Nexta Live

В Москве задержали подозреваемого в призывах к терроризму в канале Nexta Live
В СК подозревают Олега Селиверова в причастности к деятельности телеграм-канала Nexta Live. Как сообщали источники РБК, следователи заинтересовались каналом из-за сообщения, которое сочли призывом к терроризму
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве в ночь с 2 на 3 февраля задержали жителя столицы Олега Селиверова, которого СК подозревает в причастности к деятельности телеграм-канала Nexta Live, рассказал РБК источник, близкий к Следственному комитету. О задержании Селиверова также сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России) со ссылкой на его родственницу.

По данным проекта, при обыске у него изъяли технику. Задержанный сказал родственникам, что речь может идти о статье 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) или 205 УК (террористический акт), пишет проект.

В Nexta Live заявили, что Селиверов не имеет отношения к проекту, «а люди, хоть минимально связанные с этим каналом, не посещают Россию и не находятся там».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и обратился за комментарием в ГСУ СКР по Москве.

28 января РБК со ссылкой на два источника сообщал, что московские следователи проводят проверку из-за постов в Nexta Live в марте прошлого года, которые силовики расценили как призыв к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса составляет до семи лет лишения свободы). По версии следствия, сообщения разместил владелец канала. В причастности к деятельности канала заподозрили Олега Селиверова, проживающего в столице, рассказывали собеседники РБК.

О том, что следователи заинтересовались 27-летним Олегом С. из-за публикации в канале Nexta Live, сообщал также телеграм-канал Baza. Канал назвал его предполагаемым владельцем Nexta Live. Сам мужчина позже рассказал Baza, что не имеет никакого отношения к Nexta Live. «Меня уже вызывали в полицию, задавали эти вопросы. Я им сказал, что я всю жизнь жил в Москве и никак не связан с этим каналом. Об остальном я не готов говорить без адвоката», — сказал он.

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У Nexta Live 1,3 млн подписчиков в Telegram. Канал набрал популярность во время протестов в ходе президентских выборов в Белоруссии в 2020-м. В следующем году экс-главреда канала Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска — самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс посадили в стране из-за сообщения об угрозе взрыва (впоследствии страны ЕС ввели санкции против Минска). Осенью 2021-го МВД Белоруссии признало телеграм-канал экстремистским формированием. В 2022-м против создателя канала Степана Путило, его сотрудника Яна Рудика и «иных лиц» в Белоруссии завели дело об организации террористической деятельности.

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