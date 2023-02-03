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МВД Украины создаст штурмовые отряды из полицейских и пограничников

Глава МВД Украины объявил о создании штурмовых отрядов с полицейскими и пограничниками
Отряды создаются с целью усилия обороны и «освобождения оккупированных территорий», заявил врио министра внутренних дел Украины Игорь Клименко
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления» для усиления обороны и «освобождения оккупированных территорий», заявил врио главы ведомства Игорь Клименко. Основой таких отрядов станут полицейские, пограничники, а также военнослужащие национальной гвардии, сообщил он.

«В первую очередь — это люди, которые прошли испытания 2014–2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм и таких людей очень много в нашем государстве», — приводит слова Клименко пресс-служба МВД Украины.

При приеме в штурмовые бригады кандидаты пройдут медкомиссию, физические и психологические тесты, после чего начнется обучение, которое продлится несколько месяцев — в индивидуальном порядке и в составе отряда, сказал глава украинского МВД. 

Присоединившимся к штурмовым отрядам военнослужащим погранслужбы и Нацгвардии Украины сохранят социальные льготы и действующие зарплаты, пообещал Клименко.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МВД Украины пограничники полицейские бригада
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