Иран активно взялся за развитие национальной космической программы

Иран, согласившийся сегодня пойти на уступки США и ООН по ядерной программе, презентовал новые спутники с ракетоносителем отечественного производства, который вызвал бурные обсуждения в западных странах, сообщает Associated Press.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад на пресс-конференции представил общественности три спутника связи отечественного производства - "Толу", "Месбах 2" и "Навид", а также ракетоноситель "Симорг", которые стали частью программы Тегерана по освоению космоса.

Пристальное внимание Запада, прикованное к иранским разработкам в области космических технологий, мотивируется тем, что подобные ракетоносители могут использоваться при испытании ядерных ракет.

Разработанный в Иране ракетоноситель "Симорг" может переносить груз весом 100 кг на расстояние 500 километров.

Напомним, что в ноябре 2009г. иранские власти заявляли о своем намерении запустить спутник связи "Месбах" при помощи Италии в период с марта 2011г. по март 2012г. Планируется, что запуск состоится с итальянского космодрома, после чего спутник будет находиться на околоземной орбите для передачи данных на протяжении трех лет.

На сегодняшний день насчитывается уже два иранских спутника, один из которых был запущен в 2005г. ракетой-носителем "Космос-3" с космодрома Плесецк в России, а второй - 3 февраля 2009г. с космодрома Семнан в Иране.