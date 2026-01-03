Макрон предложил поставить во главе Венесуэлы Уррутию
Оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) может возглавить Венесуэлу, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он написал в соцсети Х.
«Начинающийся переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход в кратчайшие сроки», — написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США. Обоим предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.
Макрон поддержал операцию США и назвал ее «освобождением» для венесуэльского народа и поводом «праздновать это событие».
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Мадуро «привел свою страну к разорению», а последние выборы «были сфальсифицированы», но подчеркнул, что Берлин «не торопится» с правовой оценкой действий США.
«Принципы международного права должны применяться в отношениях между государствами. Теперь в Венесуэле не должно быть политической нестабильности. Важно обеспечить упорядоченный переход к правительству, легитимизированному выборами», — сказал он.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года. Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что действующий президент Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD), — 44,2%. Позднее избирательный совет и штаб Мадуро объявили о победе политика.
В США тогда сочли, что при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены «серьезные ошибки», объявленные итоги не отражают «волю венесуэльского народа». Вашингтон признал оппозиционера Уррутиа победившим на выборах и призвал к «мирному переходу власти» в Венесуэле.
После захвата Мадуро Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила на эти слова, подчеркнув, что Венесуэла не станет ничьей колонией, а единственный законный венесуэльский президент — Мадуро.
Удары США «вызывают глубокую озабоченность и осуждение», заявил МИД России и потребовал от Вашингтона освободить Мадуро и его жену.
