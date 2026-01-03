 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Макрон предложил поставить во главе Венесуэлы Уррутию

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Макрон поддержал оппозиционера Уррутию как будущего лидера Венесуэлы после захвата Мадуро США. МИД России призвал Вашингтон освободить венесуэльского лидера и его жену и осудил удары
Эдмундо Гонсалес&nbsp;Уррутиа
Эдмундо Гонсалес Уррутиа (Фото: SALVATORE DI NOLFI / EPA / ТАСС)

Оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) может возглавить Венесуэлу, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом он написал в соцсети Х.

«Начинающийся переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход в кратчайшие сроки», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США. Обоим предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Макрон поддержал операцию США и назвал ее «освобождением» для венесуэльского народа и поводом «праздновать это событие».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Мадуро «привел свою страну к разорению», а последние выборы «были сфальсифицированы», но подчеркнул, что Берлин «не торопится» с правовой оценкой действий США.

«Принципы международного права должны применяться в отношениях между государствами. Теперь в Венесуэле не должно быть политической нестабильности. Важно обеспечить упорядоченный переход к правительству, легитимизированному выборами», — сказал он.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года. Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что действующий президент Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD), — 44,2%. Позднее избирательный совет и штаб Мадуро объявили о победе политика.

В США тогда сочли, что при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены «серьезные ошибки», объявленные итоги не отражают «волю венесуэльского народа». Вашингтон признал оппозиционера Уррутиа победившим на выборах и призвал к «мирному переходу власти» в Венесуэле.

После захвата Мадуро Трамп заявил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила на эти слова, подчеркнув, что Венесуэла не станет ничьей колонией, а единственный законный венесуэльский президент — Мадуро.

Удары США «вызывают глубокую озабоченность и осуждение», заявил МИД России и потребовал от Вашингтона освободить Мадуро и его жену.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Дарья Лебедева
Эмманюэль Макрон Франция Венесуэла США
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
