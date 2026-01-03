 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Трамп показал первую фотографию Мадуро после задержания

Военные США захватили Мадуро
Николас&nbsp;Мадуро
Николас Мадуро (Фото: realDonaldTrump / Truth Social / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial опубликовал фотографию с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого американские военные доставили на десантный корабль «Иводзима».

На фотографии Мадуро стоит со скованными руками, его лицо и глаза частично скрыты маской. На президента Венесуэлы надели наушники, ограничивающие слышимость.

Мадуро американские военные захватили в Каракасе в ходе спецоперации, проведенной с участием спецназа «Дельта», вертолетов и авиации. Его должны доставить в Нью-Йорк, где его ждет суд по предъявленным Соединенными Штатами обвинениям.

Материал дополняется.

Персоны
Николас Мадуро Дональд Трамп Венесуэла
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
