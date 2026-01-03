 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Пресс-конференция Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле. Трансляция

Началась пресс-конференция Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением для прессы по ситуации в Венесуэле. Там сегодня утром военные США провели захват президента страны Николаса Мадуро, нанеся ряд ударов по военным объектам и правительственным зданиям.

Персоны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Чем известна лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо 20:12
Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы Политика, 20:07
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву Политика, 19:55
Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой Политика, 19:47
Трамп назвал действия США в Венесуэле «чрезвычайной военной операцией» Политика, 19:45
Чем известен Николас Мадуро: главные факты из биографии 19:44
Пресс-конференция Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле. Трансляция Политика, 19:39
NYT назвала возможного преемника Мадуро на посту президента Венесуэлы Политика, 19:30
Трамп показал первую фотографию Мадуро после задержания Политика, 19:28
Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро. Эфир телеканала РБК Политика, 19:01
NYT рассказала об агенте ЦРУ в правительстве Венесуэлы Политика, 18:59
МИД Франции осудил военную операцию США в Венесуэле Политика, 18:44