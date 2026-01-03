Пресс-конференция Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле. Трансляция
Началась пресс-конференция Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением для прессы по ситуации в Венесуэле. Там сегодня утром военные США провели захват президента страны Николаса Мадуро, нанеся ряд ударов по военным объектам и правительственным зданиям.
