Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро. Эфир телеканала РБК

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

О том, что американским военным удалось захватить Мадуро и его супругу, а также вывезти их из Венесуэлы, ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Операция в Каракасе была проведена ночью 3 января. МИД Венесуэлы осудил вторжение США, назвав это военной агрессией, в стране объявили чрезвычайное положение. Россия осудила вторжение США. В МИДе отметили, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, а Венесуэле необходимо гарантировать право самой определять свою судьбу, «без какого-либо деструктивного, тем более военного, вмешательства извне».