На улицах Каракаса появилась бронетехника
На улицах Каракаса появилась бронетехника. На кадрах видно, что боевые машины выведены на улицы недалеко от президентского дворца Мирафлорес.
Ранее в столице Венесуэлы прозвучали взрывы. Efecto Cocuyo сообщало, что ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.
Над городом пролетают самолеты и вертолеты, в том числе стоящие на вооружении армии США CH-47 «Чинук».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах