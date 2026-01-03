 Перейти к основному контенту
Удары по Венесуэле⁠,
0

На улицах Каракаса появилась бронетехника

Сюжет
Удары по Венесуэле

На улицах Каракаса появилась бронетехника
Video

На улицах Каракаса появилась бронетехника. На кадрах видно, что боевые машины выведены на улицы недалеко от президентского дворца Мирафлорес.

Ранее в столице Венесуэлы прозвучали взрывы. Efecto Cocuyo сообщало, что ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Над городом пролетают самолеты и вертолеты, в том числе стоящие на вооружении армии США CH-47 «Чинук».

Теги
Венесуэла Каракас
