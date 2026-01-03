В Каракасе подверглись ударам военные базы
Взрывы в Каракасе слышны в районе военной базы Форт-Тиуна, сообщает местное издание Efecto Cocuyo. Там находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии. Также издание сообщает о столбах дыма над районом Ла-Карлоте, где находится авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.
Взрывы также слышны в других районах венесуэльской столицы. Над городом пролетает авиация, в том числе вертолеты, стоящие на вооружении армии США, CH-47 «Чинук».
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что соседняя страна подверглась ракетной атаке. «Сейчас идут бомбардировки Каракаса. Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу. Бьют ракетами. ОАГ и ООН должны незамедлительно провести заседание», — написал колумбийский лидер в соцсети X.
Пресс-секретарь армии США подтвердил сообщения о взрывах в Каракасе, но отказался комментировать роль США в происходящем, передает The New York Times.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах