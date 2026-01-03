 Перейти к основному контенту
Удары по Венесуэле⁠,
0

В Каракасе подверглись ударам военные базы

Сюжет
Удары по Венесуэле
Вашингтон пока не комментирует официально происходящее в Венесуэле. В Каракасе подверглись атакам военные базы, над городом появились вертолеты армии США, президент Колумбии сообщил, что по соседней стране нанесен ракетный удар
Фото: Cristian Hernandez / AP / ТАСС
Фото: Cristian Hernandez / AP / ТАСС

Взрывы в Каракасе слышны в районе военной базы Форт-Тиуна, сообщает местное издание Efecto Cocuyo. Там находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии. Также издание сообщает о столбах дыма над районом Ла-Карлоте, где находится авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Взрывы также слышны в других районах венесуэльской столицы. Над городом пролетает авиация, в том числе вертолеты, стоящие на вооружении армии США, CH-47 «Чинук».

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что соседняя страна подверглась ракетной атаке. «Сейчас идут бомбардировки Каракаса. Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу. Бьют ракетами. ОАГ и ООН должны незамедлительно провести заседание», — написал колумбийский лидер в соцсети X.

Пресс-секретарь армии США подтвердил сообщения о взрывах в Каракасе, но отказался комментировать роль США в происходящем, передает The New York Times.

В Каракасе подверглись ударам военные базы


