Трамп высмеял губернатора Иллинойса, у которого «все под контролем»

Президент США Дональд Трамп высмеял губернатора штата Иллинойс Джей Би Притцкера после объявления о выводе Национальной гвардии из Чикаго.

Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное изображение с Притцкером. На картинке губернатор в одной руке держит бургер, а в другой — табличку с надписью «Чикаго не нужна помощь. У нас все под контролем», но при этом за его спиной видны беспорядки, лагерь с бездомными и пожар.

Трамп резко критиковал губернатора за преступность в Чикаго, пишет The Hill. В октябре он направил порядка 200 военнослужащих Нацгвардии в пригород Чикаго для защиты федерального имущества и служащих. Те начали в Иллинойсе масштабную операцию под кодовым названием Midway Blitz против нелегальных мигрантов, что вызвало протесты местных жителей. Трамп называл Чикаго «худшим и самым опасным городом в мире», а Притцкера — «толстым неряхой».

1 января Трамп объявил о выводе Нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, но предупредил, что войска «вернутся», если уровень преступности вырастет. На прошлой неделе Верховный суд США заблокировал попытку главы Белого дома развернуть войска в Иллинойсе, что подорвало юридическое обоснование отправки военнослужащих в другие штаты.