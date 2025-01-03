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Политика ,  
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В аэропортах Германии вышли из строя компьютерные системы полиции

Как минимум в нескольких крупных аэропортах Германии произошел сбой компьютерных систем полиции. Въезд в страну для граждан не входящих в ЕС стран через эти аэропорты приостановили, что привело к длинным очередям
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

В аэропортах Германии произошел массовый технический сбой — вышли из строя компьютерные системы федеральной полиции. Об этом изданию Bild сообщил представитель властей.

Сбой затронул системы, которые чиновники используют при контроле въезда. «Нашим коллегам приходится делать руками многое из того, что раньше делала система. Причина сбоя на данный момент неизвестна», — сказал собеседник издания.

Телеканал WDR сообщил о длинных очередях в зоне безопасности аэропорта в Дюссельдорфе и в аэропортах всей Северной Рейн-Вестфалии. В настоящее время въезд в Германию через них из стран, не входящих в Шенгенскую зону, невозможен.

Сотрудники аэропорта рассказали телеканалу, что авария затронула как основную, так и резервную системы. По данным телеканала, въезд в Германию через аэропорт Дортмунда в настоящее время также невозможен.

Однако сбой не затронул аэропорты Мюнстер-Оснабрюк и Веце.

В Германии пообещали посадить застрявшие в воздухе из-за сбоя самолеты
Технологии и медиа
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

В июле 2024 года в разных странах мира произошел технический сбой в системах Microsoft Azure (облачная платформа компании Microsoft, которая позволяет выполнять приложения и хранить данные на серверах, расположенных в распределенных data-центрах) и CrowdStrike Falcon Sensor (система безопасности, блокирующая кибератаки).

Множество авиакомпаний предупредили тогда о проблемах с регистрацией и отправкой самолетов, о проблемах с обработкой информации рассказали и в аэропортах Сиднея, Берлина, Гамбурга, Франкфурта, Лондона, Кишинева, Мадрида.

Берлинский аэропорт временно приостановил все рейсы. Позднее системы регистрации на них снова заработали, однако с задержками.

Сбой вызвал в аэропортах Германии сложности с обработкой информации о рейсах, отдельно принималось решение по посадке рейсов, которые были в воздухе на момент аварии. В некоторых аэропортах закончились места для стоянки самолетов, и рейсы пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

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